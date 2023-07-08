Нутрициолог рассказала, какая еда вызывает стресс

Еда дает силы и насыщает энергией в течение всего дня. Однако не все продукты одинаково полезны для человека, а некоторые из них и вовсе плохо влияют на психоэмоциональное состояние. О том, какие продукты вызывают стресс, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, коуч Татьяна Якушова.

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По ее словам, продукты действительно могут влиять на стрессоустойчивость. То, что мы едим, влияет на организм в целом, поэтому в питании важно соблюдать баланс БЖУ, чтобы получать все необходимые нутриенты.

— Если организм не получает в равных количествах необходимые ферменты, возникает инсулинорезистентность, начинаются заболевания желчных путей и проблемы с поджелудочной железой. А она отвечает за всю работу организма, в том числе за психоэмоциональное состояние, — пояснила Якушова.

Откажитесь, чтобы избежать стресса

Среди продуктов, которые провоцируют инсулинорезистентность и, как следствие, стрессы, нутрициолог назвала:

кофе

— Он может вызывать стрессы, потому что у него большой уровень кислотности. Если часто пить этот напиток, у человека возникает инсулинорезистентность, отчего становится сложно контролировать стресс, — сказала врач.

быстрые углеводы (конфеты, печенье, хлеб, выпечка)

Постоянное углеводное питание, как рассказала нутрициолог, изнашивает ЖКТ и поджелудочную железу. Системы организма перестают работать правильно, от этого снижается способность бороться со стрессами.

холодная вода

Также очень вредно для организма пить холодную воду, предупредила Якушова.

— Это сильнейший стресс для всего организма. Холодные напитки нарушают баланс внутри кишечника, начинается спазм желудка, желчевыводящего потока, из-за чего контролировать стресс становится сложно, — объяснила она.

Что есть, чтобы избежать стресса