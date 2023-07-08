Вкусный и полезный: Рецепт щавельного супа с яйцом
Щавельный суп с яйцом - это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подходит для легкого обеда или ужина. Щавель очень полезен, так как содержит много витаминов и минералов, а также придает супу особый аромат. В этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом щавельного супа с яйцом, который вы сможете приготовить даже без особых кулинарных навыков.
Ингредиенты
- Для приготовления щавельного супа с яйцом вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 гр свежего щавеля
- 1 литр овощного или куриного бульона
- 2 яйца
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки растительного масла
- Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
- Подготовьте щавель, вымойте его и измельчите.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте щавель в кастрюлю и тушите его вместе с луком и чесноком в течение 5-7 минут.
- Добавьте овощной или куриной бульон в кастрюлю, доведите до кипения и варите на среднем огне около 10-15 минут.
- Взбейте яйца в миске и постепенно добавьте их в суп, непрерывно помешивая . Продолжайте готовить суп еще 2-3 минуты до того, как яйца сварятся.
- Приправьте суп солью и перцем по вкусу. Щавельный суп с яйцом готов к подаче.
Сервировка и подача
Перед подачей щавельного супа с яйцом можно украсить зеленью, такой как петрушка или укроп. Также можно отварить яйца, разрезать напополам и положить в тарелку. Подавайте суп горячим в глубоких тарелках или чашках.
Заключение
Щавельный суп с яйцом - это не только вкусное и полезное блюдо, но и источник витаминов и микроэлементов. Освежающий вкус щавеля и богатое питательными веществами яйцо делают этот суп идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому питанию. Независимо от того, готовите ли вы его для себя или для своих близких, щавельный суп с яйцом станет отличным дополнением к вашему столу. Приятного аппетита!