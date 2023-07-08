Вкусный и полезный: Рецепт щавельного супа с яйцом

Щавельный суп с яйцом - это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подходит для легкого обеда или ужина. Щавель очень полезен, так как содержит много витаминов и минералов, а также придает супу особый аромат. В этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом щавельного супа с яйцом, который вы сможете приготовить даже без особых кулинарных навыков.

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Ингредиенты Для приготовления щавельного супа с яйцом вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 гр свежего щавеля

1 литр овощного или куриного бульона

2 яйца

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

2 столовые ложки растительного масла

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт Подготовьте щавель, вымойте его и измельчите.

Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета.

Добавьте щавель в кастрюлю и тушите его вместе с луком и чесноком в течение 5-7 минут.

Добавьте овощной или куриной бульон в кастрюлю, доведите до кипения и варите на среднем огне около 10-15 минут.

Взбейте яйца в миске и постепенно добавьте их в суп, непрерывно помешивая . Продолжайте готовить суп еще 2-3 минуты до того, как яйца сварятся.

Приправьте суп солью и перцем по вкусу. Щавельный суп с яйцом готов к подаче.

Сервировка и подача

Перед подачей щавельного супа с яйцом можно украсить зеленью, такой как петрушка или укроп. Также можно отварить яйца, разрезать напополам и положить в тарелку. Подавайте суп горячим в глубоких тарелках или чашках.

Заключение