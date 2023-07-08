В Роскачестве назвали худшие эскимо

Специалисты из Роскачества проверили эскимо на полках магазинов. После исследований эксперты выявили несколько марок, производители которых не соблюдают стандарты качества и используют растительные жиры вместо молочных.

Его нашли в эскимо «Лента», «Мишка на полюсе» и Филевский пломбир». Также в некоторых марках нашли и другие запрещенные ингредиенты, передает KONKURENT.RU. Например, в эскимо «Гостовский пломбир» обнаружили антибиотики, а на мороженом Коровки из Кореновки» и «Серебряной пули» нарушены нормы маркировки. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, к каким последствиям может привести частое употребление мороженого. Есть холодный десерт каждый день не рекомендуется.