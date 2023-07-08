Не только шоколадка и бананы: что съесть, чтобы повысить настроение

Речь вовсе не о неумеренном поедании вкусняшек в трудный период. Серотонин, известный также как «гормон счастья», играет важную роль в нашем психическом благополучии. Этот нейромедиатор помогает регулировать настроение, сон, аппетит. Некоторые продукты содержат вещества, которые способствуют повышению уровня серотонина в организме.

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Бананы содержат витамин B6, который помогает организму синтезировать серотонин и снизить уровень стресса.

Шоколад с высоким содержанием какао также повышает серотонин. Какао содержит триптофан, аминокислоту, необходимую для синтеза серотонина.

Миндаль, фундук, арахис, семена подсолнечника и тыквы богаты триптофаном. Они также являются отличным источником полезных жирных кислот и антиоксидантов, которые благотворно влияют на общее здоровье.

Овсянка содержит много углеводов, которые помогают организму синтезировать серотонин, а еще в ней есть витамин B6 и фолиевая кислота, которые также способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Рыба, особенно лосось, сардины и тунец, содержит высокое количество омега-3 жирных кислот. Они отвечают в том числе и за синтез серотонина. Употребление рыбы может повысить настроение и снизить риск развития депрессии.

Ферментированные продукты, такие, как йогурт, кефир, содержат пробиотики, которые могут оказывать положительное влияние на настроение и психическое здоровье. Некоторые исследования связывают состояние кишечной микрофлоры с настроением, и употребление ферментированных продуктов может помочь поддерживать баланс и здоровье кишечника.