Семечки, которые обязательно нужно добавить в рацион

Диетолог Шестакова посоветовала худеющим добавить в меню семена граната. Щёлкать семечки подсолнуха любят многие. Слышали люди и о кунжуте, его семена они обычно видят на бургерах. Но мало кто задумывается о том, какие семена надо добавить в рацион, и что это в принципе нужно делать. А ведь некоторые из них обладают ну очень полезными свойствами. О некоторых написала «Москва 24».

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Начнём с того, что полезными можно назвать большинство видов семена, потому что они содержат:

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много пищевых волокон;

ненасыщенные жирные кислоты;

витамин Е;

растительный белок;

магний.

А ещё в них почти нет холестерина, что сердечникам стоит взять на заметку. Только перебарщивать с семечкам не надо: в день ешьте максимум одну-две столовые ложки.

Отдельно в разговоре с журналистами врач-диетолог Ольга Шестакова выделила семена конопли, чиа, граната и кунжута.

Семена конопли: польза

В конопляных семечках есть магний и много витаминов группы В. Они хорошо помогают против воспалений и при восстановлении слизистой кишечника.

Как их есть. Употреблять семена конопли можно в сыром виде, предварительно промыв. Добавляйте их в йогурты, выпечку, каши и салаты.

Семена чиа: польза

В семечках чиа присутствует рекордное для всех семян количество антиоксидантов и белка. Они также богаты:

кальцием;

магнием;

фосфором;

витаминами группы В;

витаминами А, С, Е.

Как их есть. В сыром виде. Можно посыпать блюда, а ещё из них получаются вкуснейшие пудинги.

Семена граната: польза

Гранатовые семечки абсолютный must have для худеющих, так как в них есть жирные кислоты омега-7. А ещё семена благотворно влияют на кожу и сердце благодаря антиоксидантам.

Как их есть. Почистить гранат и спокойно кушать семена. Можно есть как оболочку, так и сердцевину — в ней много мягкой клетчатки.

Семена кунжута: польза

Среди всех семечек семена кунжута — бесспорный фаворит по количеству кальция. Ещё в нём много меди, марганца и особых видов пищевых волокон. Кроме того, он содержит линганы — особые вещества, понижающие уровень кровяного давления и холестерина.

Как их есть. Добавлять семена кунжута можно почти в любое блюдо: от салатов до выпечки. Ну или ешьте в сыром виде.