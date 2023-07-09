Как выбрать вкусную гречку в магазине

Технолог Шнитцер посоветовала покупать гречку только в прозрачной упаковке. А иначе как вы сможете оценить её качество? То-то же. Вообще, гречневая крупа — один из самых полезных гарниров, которые только можно себе сварить. Но гречка бывает разной, и некоторые виды не обладают теми же полезными свойствами, что другие. Поэтому выбирать крупу нужно внимательно. О том, как найти вкусную гречку, написало News.ru.

© Секрет Фирмы

Вкусная гречка: как найти её в магазине

Видео дня

По словам технолога, специалиста лаборатории Центра оценки качества зерна Ольги Шнитцер, в первую очередь при выборе гречки нужно обратить внимание на внешний вид товара.

Упаковка должна быть прозрачной. Это нужно, чтобы оценить, как выглядит крупа, есть ли в ней посторонние примеси или насекомые.

Упаковка должна быть герметичной. Тут всё просто: если она повреждена, значит, продукт можно считать испорченным.

Проверьте срок годности. Здесь тоже всё понятно. Кому охота есть просрочку?

А теперь поговорим о видах гречки и о том, как их отличить друг от друга по внешнему виду.

Виды гречки: чем отличаются

Самые распространённые виды гречневой крупы, встречающиеся в России, — это ядрица (целое зерно) и продел (колотое зерно). Первая, в свою очередь, бывает четырёх сортов: высшего, первого, второго и третьего.

Ещё бывают пропаренная и непропаренная крупы. Пропаренная встречается чаще всего. У неё должны быть коричневые ядра со светлыми гранями. Если грани тёмные, то гречку лучше не покупать: полезных веществ в ней минимальное количество из-за сильной обжарки.

Непропаренную гречку тоже найти несложно. Она полезнее пропаренной, потому что не подвергалась термической обработке, но и стоит она дороже, а хранится меньше. Узнать непропаренную гречку можно по кремовому цвету с желтоватым или зеленоватым оттенком.

Польза гречки

Ну и стоит напомнить, за что вообще мы любим гречку, и какую именно пользу она приносит организму. Большую! В ней есть:

18 полезных аминокислот;

витамины А, Е, РР, группы В;

цинк;

марганец;

медь;

много белка и пищевых волокон.

Она улучшает работу желудка и кишечника, а также нервной системы. А ещё снижает риск развития диабета и уменьшает уровень плохого холестерина в крови.