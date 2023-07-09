Куркума и куркумин: в чём их разница и польза
Нутрициолог Ходянок: куркумин — это не растение, а природное соединение. При этом люди нередко используют слова «куркумин» и «куркума» как синонимы, даже не подозревая, что это совсем разные вещи, хоть они и тесно взаимосвязаны. Ключевую разницу между ними нутрициолог Екатерина Ходянок обозначила в своём телеграм-канале, отметив, что именно куркумин несёт в себе большую часть полезных свойств куркумы.
Куркумин и куркума: в чём разница
Куркума — это растение с ярко-жёлтым корнем, которое придаёт блюдом специфический цвет, вкус и аромат.
Ну а куркумин — природное соединение, входящее в состав корня куркумы, субстрат из разряда полифенолов. По словам Ходянок, именно куркумин отвечает за большинство полезных свойств растения.
Польза и применение куркумина
Употребление куркумина в составе куркумы или специальных БАДов может положительно сказаться на здоровье человека. Есть мнения, что он помогает:
- против воспалений, включая хронические;
- против развития опухолей, включая раковые;
- против вредных бактерий;
- как антиоксидант;
- как антидепрессант.
Но надо отметить, что, во-первых, не все полезные свойства куркумина доказаны, а, во-вторых, по словам Ходянок, в куркуме его содержится всего 2–5%. Поэтому его, как она считает, лучше принимать в БАДах. Предварительно лучше посоветоваться с врачом, конечно.
Вообще, у куркумы в целом полно положительных для здоровья человека свойств, причём учёные постоянно находят какие-то новые.
Например, не так давно британские исследователи выяснили, что куркума отлично помогает восстанавливаться после тренировок, снимая воспаление и боль в мышцах. А ещё её полезно есть худеющим, потому что она способствует уменьшению массы тела.