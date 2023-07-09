Терапевт назвала частую ошибку в употреблении растительного масла

Мутное нерафинированное масло со дна бутылки благотворно влияют на нервную систему. Об этом в своем телеграм-канале рассказала терапевт Ирина Баранова.

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По словам специалиста, в осадке растительного масла есть фосфатидилсерин. Он помогает сохранять центральную нервную систему здоровой. Это натуральный фосфолипид, который входит в состав клеточных мембран и головного мозга. Он поддерживает когнитивную деятельность.

Как объяснила Баранова, фосфатидилсерин поддерживает работу нервной системы, сердца, печени. Особое значение он имеет, когда распространено рафинированное масло, из которого все фосфолипиды удаляют.