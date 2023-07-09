Названа польза яиц

Яйца входят в число самых полезных продуктов. В них есть белок, лецитин, витамины и минералы, нужные для организма человека. Стало известно, что яйца также являются самым питательным завтраком. Многие люди взяли в привычку каждый день потреблять по одному яйцу на завтрак.

Как пишет портал ИноСМИ, ученые разделяют вышеуказанное утверждение, поскольку данная пищевая привычка способствует эффективной регенерации тканей в организме, в том числе разных органов. К тому же, получаемые из яиц питательные вещества повышают иммунитет, улучшают физическое развитие, а также здоровье в целом.

Есть же мнения, что этот продукт все же не нужно есть каждый день. Но такое мнение является ошибочным, ведь содержание жиров в яйцах достаточно низкое. По данным Китайской академии наук, на каждые 100 граммов продукта приходится всего 10 граммов жиров.