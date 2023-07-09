Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в кефире

Роскачество провело проверку 26 марок кефира и обнаружило фальсификацию в некоторых из них, а также наличие кишечной палочки в других. Эксперты также определили лучшие марки кефира, которые соответствуют всем стандартам и требованиям закона, пишет KONKURENT.RU.

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Марка "Княгинино" была обнаружена с наличием растительных жиров, которые, хотя и не являются опасными для здоровья, могут быть расценены как обман покупателя, если об этом не указано на упаковке. В кефирах "Арсеньевская ферма" и "М-Свежесть" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Эксперты также выделили пять лучших марок кефира, среди которых "ВкусВилл", "Городецкий", "Особая коллекция", "Станция молочная" и Globus Vita. Эти марки соответствуют всем требованиям закона и стандартам качества.