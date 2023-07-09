Роспотребнадзор: вкусную клубнику можно определить по цвету и запаху. Традиционно в России сезон клубники начинался в мае и заканчивался в июле, но теперь любые фрукты и ягоды можно есть круглый год из-за импортных поставок. Привозные плоды могут быть ничем не хуже, главное здесь — правильно выбрать. И специалист Роспотребнадзора Екатерина Головкова предоставила целую инструкцию.

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Где покупать клубнику

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Клубнику можно приобретать в магазинах, на рынках и ярмарках — в официальных точках, где у продавцов спрашивают все необходимые документы. В ягодах не должно быть никаких примесей.

В России многие вредные удобрения запрещены, поэтому покупать отечественный урожай можно спокойно, а вот привезённый должен проходить дополнительную сертификацию из-за различных удобрений. И на стихийной точке или где-нибудь на трассе продавец вряд ли сможет предоставить все нужные разрешения.

К тому же ягоды у дороги цепляют на себя пыль, в которой содержатся соли тяжёлых металлов и другие яды, которые потом очень сложно смыть. Поэтому лучше не рисковать и не подвергать опасности своё здоровье.

Откуда завозят клубнику

В России её выращивают в Краснодарском крае и в Крыму, а оттуда развозят по всей стране.

Зарубежные поставки ягод идут из Израиля, Египта, Турции, Испании и Азербайджана.

Как выбрать клубнику

1. Запах. Его должно быть заметно ещё на подходе к прилавку, потому что хорошая спелая клубника пахнет так, что с ног сшибает.

2. Цвет. Клубника должна быть ярко-красного цвета, без светлых пятен. Белый цвет — признак неспелой ягоды, а тёмный — переспелой, которая уже начинает подгнивать.

3. Хвостик и листья на нём должны быть зелёные и сочные. Это значит, что ягоды свежие и собрали их максимум день назад.

4. Чёрные точки на клубнике должны быть немного углублены в плод, это означает её оптимальную спелость. Если они на поверхности или выпуклые, то ягода, скорее всего, не дозрела.

5. Размер клубники на её зрелость или количество удобрений внутри не влияет, как бы ни казалось. А вот на полезность — да: чем мельче ягода, тем больше в ней витаминов.

Как хранить и мыть клубнику

1. Если не планируете есть ягоды сразу, лучше их немытыми убрать в холодильник, сохранив ножку с листьями на месте.

2. Мыть их стоит непосредственно перед тем, как есть. Для этого нужно высыпать ягоды в дуршлаг и промыть под проточной водой.

3. После можно подождать минутку, чтобы вода стекла, а затем выложить клубнику на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки влаги.

4. Можно использовать слабый уксусный раствор (столовая ложка виноградного или яблочного уксуса на литр воды) или специальное средство для мытья фруктов и ягод. В таком растворе можно замочить ягоды минут на пять, не больше, иначе они потеряют вкус и аромат. Такая обработка поможет не только смыть грязь и возможных паразитов, но и увеличит срок хранения в холодильнике.

5. Мыть ягоды перед едой обязательно, чтобы избавиться от песка и пыли, а также от яиц гельминтов, которые попадают на плоды через почву.

Как есть клубнику и стоит ли

Клубника сама по себе очень полезна, как и все фрукты, ягоды и овощи. В ней полно витаминов и минералов, к тому же в ней мало калорий — всего 41 ккал на 100 г.

Если заменить один приём пищи на порцию клубники, то это точно не навредит фигуре, главное — не добавить к ней что-нибудь из запрещёнки вроде сгущённого молока или сахара.

Есть клубнику лучше свежей или замороженной — при понижении температуры полезные свойства ягод не испаряются. А вот польза клубничного варенья уже минимальная, зато сахара в нём — выше крыши.

Сколько можно клубники в день