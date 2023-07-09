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Чем заменить яйца в рецептах? Шеф-повар назвала 6 альтернатив

И для тех, у кого в холодильнике не нашлось подходящего продукта.

Чем заменить яйца в рецептах? Шеф-повар назвала 6 альтернатив
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Банановое или яблочное пюре

Хороший вариант вместо яиц в выпечке, такой как торты, кексы и печенье. Оно добавляет влагу и сладость в рецепты, а также помогает связать ингредиенты вместе. Для этого просто замените одно яйцо 1/4 стакана бананового пюре. Чтобы скрепить тесто, возможно, придётся добавить в рецепт немного больше муки или разрыхлителя.

Шёлковый тофу

Шёлковый тофу подходит для замены яиц в солёных блюдах. Он добавляет влагу и белок в рецепты, а также помогает связать ингредиенты вместе. Просто смешайте 1/4 стакана шёлкового тофу с двумя столовыми ложками воды до однородности. Эту смесь можно использовать вместо одного яйца.

Льняные яйца

Популярный заменитель яиц, приготовленный из молотого льняного семени и воды. Льняные яйца являются хорошим источником клетчатки и омега-3 жирных кислот, и их можно использовать в различных рецептах, включая выпечку, смузи и солёные блюда.

Чтобы приготовить льняное яйцо, смешайте одну столовую ложку молотого льняного семени с тремя столовыми ложками воды. Оставьте смесь на пять минут, или пока она не загустеет и не станет желеобразной.

Йогурт

Добавляет влагу и белок в рецепты, а также помогает связать ингредиенты вместе. Одно яйцо можно заменить 1/4 стакана йогурта.

Пахта (обезжиренные сливки)

Придаёт кислотность и вкус блюдам. Это отличное связующее вещество для различных продуктов. Кроме того, пахта помогает добавить больше влаги выпечке. Добавление 1/4 стакана этого продукта в выпечку помогает заменить одно яйцо.

Важно отметить, что не все заменители яиц подходят для всех рецептов. Например, банановое и яблочное пюре могут не подойти для блюд, требующих большого количества разрыхлителя, таких как меренга. В этих случаях лучше использовать другие альтернативы, например, молотое льняное семя или йогурт.

Также стоит учитывать время приготовления, так как некоторые заменители могут готовиться быстрее или медленнее, чем яйца.

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