Врач раскрыл рецепт напитка, с которого худеющим нужно начинать день

Доктор Бен Тесфу назвал идеальный напиток, с которого нужно начинать день всем, кто придерживается здорового образа жизни и желает сбросить вес, пишет американское издание She Finds.

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Теплая лимонная вода

Теплая лимонная вода — популярный напиток для детоксикации и очищения организма. Она запускает пищеварение и укрепляет иммунную систему.

Доктор Тесфу объяснил, что начало дня со стакана воды помогает увлажнить организм после нескольких часов сна. Поддержание гидратации важно для общего состояния здоровья и усиливает снижение веса.

— Лимон содержит витамин С, который благотворно влияет на метаболизм и как следствие помогает сжигать калории, — пояснил эксперт.

Лимонная вода помогает очистить печень и вывести токсины из организма. Употребление полезного напитка по утрам уменьшает тягу к еде и способствует ощущению сытости, в результате легко контролировать потребление калорий в течение дня.

Теплая лимонная вода облегчает потребность в перекусах и быстро утоляет чувство голода. Важно помнить, что для здорового снижения веса, помимо употребления теплой воды по утрам, важно придерживаться сбалансированного питания и поддерживать регулярную физическую активность.

Простой рецепт теплой лимонной воды

Доктор Тесфу посоветовал пить теплую лимонную воду как натощак, так и в сочетании с другими продуктами и напитками. В напиток можно добавить чайную ложку меда или щепотку корицы, чтобы улучшить вкус. Эксперт раскрыл простой рецепт полезной воды, что можно пить ежедневно.

Ингредиенты:

1 стакан теплой воды;

сок половины лимона.

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