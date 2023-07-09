Трансжиры: врач назвала продукты, которые нарушают работу ЖКТ

Здоровье пищеварительной системы играет важную роль в поддержании всего организма. Некоторые продукты вызывают сильные воспалительные процессы, нарушают работу желудочно-кишечного тракта и ведут к таким проблемам, как избыточное газообразование и вздутие живота. Среди них — продукты с содержанием трансжиров. Доктор Шара Коэн рассказала о рисках регулярного употребления блюд, богатых трансжирами, и назвала здоровую альтернативу, пишет американское издание She Finds.

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Трансжиры и проблемы с пищеварением

Диетолог Коэн объяснила, что трансжиры, которые содержатся в таких обработанных продуктах, как картофельные чипсы, выпечка и замороженные блюда, являются самыми вредными жирами, когда речь заходит о здоровье пищеварения. Их получают из жидких масел, которые используются для того, чтобы продукты имели больший срок годности.

— Превращение жидких масел в трансжиры путем гидрогенизации увеличивает срок их хранения, — пояснила эксперт.

Употребление таких продуктов грозит нарушением кишечной микробиоты, газообразованием и стойким воспалением — все это вызывают эти липиды. Также трансжиры повышают опасность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Полезные жиры

Существует широкий спектр полезных жиров, которые можно употреблять в пищу, чтобы поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и контролировать общее самочувствие. Наибольшую пользу для организма приносят мононенасыщенные жиры и полиненасыщенные.

— Оливковое масло, авокадо и миндаль — отличные источники мононенасыщенных жиров. Жирная рыба, льняное семя и семена чиа богаты полиненасыщенными жирами, которые уменьшают воспаление и вздутие живота, а также обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, — отметила Коэн.