Диетолог: в полезной шаурме должны быть лаваш, курица и много овощей

Диетолог Дианова: в полезной шаурме должны быть лаваш, курица и много овощей. Специалист считает шаурму безвредным видом фастфуда, который не навредит избыточными калориями и способен надолго насытить. Всё потому, что в шаурме есть цельное мясо, а не котлета из не пойми чего, и много овощей. Лаваш явно полезнее булки, и если скорректировать соусы, то получится весьма диетическое блюдо.

Шаурма против бургера

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Хоть шаурма и полезнее бургера, в ней также может таиться опасность. Отравиться бургером сложно, а вот шаурмой — запросто. Такие случаи регулярно происходят. Чтобы не отравиться шаурмой, нужно быть бдительным и обращать внимание на детали, рассказывал ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

1. Шаурму нужно готовить в перчатках, а перед этим мыть и дезинфицировать руки.

2. Готовить должны при вас, нужно, чтобы шаурма была свежей.

3. Выбирать лучше громкие брендовые магазины или проверенные места.

4. Вкус у шаурмы должен быть обычным, если есть подозрения — лучше не есть.

5. Обилие майонеза не идёт на пользу — он жирный и солёный, к тому же им легко замаскировать вкус несвежих продуктов.

Рецепт идеальной шаурмы

Точной граммовки по ингредиентам никто не скажет, но есть общие положения, которые сделают шаурму полезнее, чем в ларьке. Рецептом идеальной шаурмы поделилась с «360» врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Главные положения:

лаваша (углеводов) должно быть 20% (это одна пятая от объёма продуктов);

курицы (белка) тоже 20%;

остальные 60% приходятся на овощи (клетчатка).

Прочие ингредиенты вроде жареной картошки или кучи лаваша просто удешевляют продукт на продажу. Курицу нужно готовить в контактном гриле или просто в духовке, вместо обычной капусты хорошо бы нарезать пекинскую, добавить ещё огурцов и помидоров, можно немного солёного огурчика для пикантности.

Соус можно сделать из горчицы и кавказских трав с солью, или из сметаны с горчицей, или вообще использовать томатный. Тут как подскажет фантазия, главное — максимально здоровая пища и никакого майонеза.

Нужен ли стандарт шаурмы

Ранее в Госдуме предложили ввести стандарт для шаурмы, чтобы люди больше не травились. Идея хорошая, но повара её не оценили. По их словам, шаурма — блюдо творческое и рецептов у неё миллион. Как у каждой хозяйки есть свой способ готовить борщ, самый правильный, разумеется.