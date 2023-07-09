Диетолог: в полезной шаурме должны быть лаваш, курица и много овощей

Диетолог Дианова: в полезной шаурме должны быть лаваш, курица и много овощей
Диетолог Дианова: в полезной шаурме должны быть лаваш, курица и много овощей. Специалист считает шаурму безвредным видом фастфуда, который не навредит избыточными калориями и способен надолго насытить. Всё потому, что в шаурме есть цельное мясо, а не котлета из не пойми чего, и много овощей. Лаваш явно полезнее булки, и если скорректировать соусы, то получится весьма диетическое блюдо.
Шаурма против бургера
Хоть шаурма и полезнее бургера, в ней также может таиться опасность. Отравиться бургером сложно, а вот шаурмой — запросто. Такие случаи регулярно происходят. Чтобы не отравиться шаурмой, нужно быть бдительным и обращать внимание на детали, рассказывал ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
1. Шаурму нужно готовить в перчатках, а перед этим мыть и дезинфицировать руки.
2. Готовить должны при вас, нужно, чтобы шаурма была свежей.
3. Выбирать лучше громкие брендовые магазины или проверенные места.
4. Вкус у шаурмы должен быть обычным, если есть подозрения — лучше не есть.
5. Обилие майонеза не идёт на пользу — он жирный и солёный, к тому же им легко замаскировать вкус несвежих продуктов.
Рецепт идеальной шаурмы
Точной граммовки по ингредиентам никто не скажет, но есть общие положения, которые сделают шаурму полезнее, чем в ларьке. Рецептом идеальной шаурмы поделилась с «360» врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.
Главные положения:
- лаваша (углеводов) должно быть 20% (это одна пятая от объёма продуктов);
- курицы (белка) тоже 20%;
- остальные 60% приходятся на овощи (клетчатка).
Прочие ингредиенты вроде жареной картошки или кучи лаваша просто удешевляют продукт на продажу. Курицу нужно готовить в контактном гриле или просто в духовке, вместо обычной капусты хорошо бы нарезать пекинскую, добавить ещё огурцов и помидоров, можно немного солёного огурчика для пикантности.
Соус можно сделать из горчицы и кавказских трав с солью, или из сметаны с горчицей, или вообще использовать томатный. Тут как подскажет фантазия, главное — максимально здоровая пища и никакого майонеза.
Нужен ли стандарт шаурмы
Ранее в Госдуме предложили ввести стандарт для шаурмы, чтобы люди больше не травились. Идея хорошая, но повара её не оценили. По их словам, шаурма — блюдо творческое и рецептов у неё миллион. Как у каждой хозяйки есть свой способ готовить борщ, самый правильный, разумеется.
Шеф-повар и кулинарный эксперт Сергей Синицын объяснил, что многие повара используют местные продукты, чтобы и добавить колорит, и удешевить производство. Например, в Ростове грех не положить в ролл томат сорта махитос. Кто-то мясо коптит, кто-то делает соус по бабушкиному рецепту, кто-то обожает базилик и всюду его кладёт. Короче бизнес, как всегда, против уравниловки.