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Диетолог Ивасаки назвал овощ, который снижает уровень холестерина

Диетолог Масахиро Ивасаки из Японии рассказал, какой овощ способен снизить уровень "плохого" холестерина в организме. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван овощ, который снижает уровень холестерина
© Unsplash.com

Так, по словам эксперта, за цвет перца чили и красного перца отвечает такое антиоксидантное соединение, как капсантин. Это вещество крайне сильное, оно борется с "плохим" холестерином в организме и повышает уровень "хорошего".

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Специалист советует отдавать предпочтение красному болгарскому перцу, поскольку в нем в два раза больше витамина С, чем в лимоне.

Ранее была раскрыта неожиданная польза болгарского перца для пожилых.

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