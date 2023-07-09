Назван овощ, который снижает уровень холестерина

Диетолог Масахиро Ивасаки из Японии рассказал, какой овощ способен снизить уровень "плохого" холестерина в организме. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по словам эксперта, за цвет перца чили и красного перца отвечает такое антиоксидантное соединение, как капсантин. Это вещество крайне сильное, оно борется с "плохим" холестерином в организме и повышает уровень "хорошего".

Специалист советует отдавать предпочтение красному болгарскому перцу, поскольку в нем в два раза больше витамина С, чем в лимоне.