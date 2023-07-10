Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться летом

Как правило, летом процесс пищеварения замедляется. О том, как адаптировать рацион питания к жаре и от каких продуктов лучше отказаться, порталу "Новый день" рассказала диетолог Ирина Бородина.

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В жаркие дни специалист рекомендует придерживаться принципа "легкая еда по чуть-чуть". По ее словам, лучше всего будет ограничить употребление жареной, копченой и жирной еды, в том числе консервов, фастфуда и мяса.

Также летом стоит отказаться от наваристых первых блюд, отдавая предпочтение зелени, овощам и фруктам. Последними можно в том числе заменить калорийные десерты, обратила внимание диетолог.

В-третьих, следует включать в рацион больше растительной и молочной пищи, а горячие супы заменять холодными. Например, окрошкой или свекольником, уточнила эксперт.

В жару не будет лишним изменить и сам режим питания. Например, можно завтракать до 6 утра, обедать в 11 часов, ужинать в 18 часов, а второй ужин запланировать на 20-21 час.