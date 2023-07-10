Названы продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника

Немытые овощи, фрукты, яйца и другие продукты питания могут стать рассадником опасных для организма человека бактерий. О том, как правильно хранить еду в холодильнике, в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

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По ее словам, в самом теплом месте холодильника – дверце – стоит хранить готовые продукты, которые не портятся. А вот держать здесь яйца и молоко, наоборот, не нужно. Их лучше разместить на средней полке, так как она самая холодная, подчеркнула доктор.

Телеведущая обратила внимание на необходимость содержания холодильника в частоте. В нем обитает большое количество бактерий, и самой распространенная из них является кишечная палочка, предупредила Елена Малышева.