Овощи, творог и горчица: нутрициолог оценила пользу популярного перекуса

Новый суперфуд, завирусившийся в социальных сетях, вызывает противоречивые эмоции. Речь о сырах овощах, которые обмакиваются в творог и горчицу. Пользователи уверяют, что такое сочетание продуктов имеет оздоравливающий эффект, помогает в похудении и улучшает состояние кожи.

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Марина Богданова, фитнес-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, рассказала, насколько новый тренд на самом деле полезен для здоровья.

В кулинарии используют союз творога с горчицей для приготовления различных соусов, но это сочетание далеко не для ежедневного рациона, поскольку оно негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Поэтому даже если на вкус такое блюдо вам понравилось, всё-таки не стоит употреблять его регулярно. Это точно не вариант приёма пищи на каждый день.

Эксперт отметила, что все компоненты такого меню имеют известную пользу. Однако творог вреден при гастрите или язве желудка, поскольку в нём присутствует молочная кислота. Придётся отказаться от него и тем, у кого есть аллергия на молочный белок. А всем остальным увлекаться ежедневным употреблением творога тоже не стоит, поскольку могут возникнуть запоры.

В горчице есть и витамины, и микроэлементы, и даже жирные кислоты. Но при этом не следует часто её употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поскольку она относится к сильным возбудителям секреции желудка. А при гиперсекреции и язвенной болезни соус вообще противопоказан.