Врач перечислил основные ошибки при приготовлении каши

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется придерживаться особого питания. В числе обязательных блюд, которые следует включить в ежедневный рацион, присутствуют каши. Чтобы крупа приносила пользу организму, важно правильно ее готовить. О том, как это делать, "Доктору Питеру" рассказал кардиолог Грант Шехян.

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Во-первых, не стоит приправлять кашу сливочным маслом, богатым холестерином. По словам врача, в крайнем случае можно добавить немного растительного масла, хотя и такой вариант нельзя считать полезным.

Во-вторых, не рекомендуется солить блюдо. Как объяснил специалист, пища и так содержит достаточное количество натрия и хлора. Досаливание же ведет к задержке жидкости и развитию гипертонии. Чтобы избавить кашу от пресности, можно посыпать ее кунжутом или зеленью.

В-третьих, кардиолог не советует использовать кашу в качестве гарнира к более тяжелой пище, например, жареному мясу.

"Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару".

И, в-четвертых, по мнению Гранта Шехяна, не нужно варить кашу – то есть подвергать ее термической обработке, которая приводит к разрушению ряда полезных веществ.

"Лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить гречку кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем" – резюмировал врач.