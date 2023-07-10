Диетолог заявил, что маргарин полезнее сливочного масла

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что маргарин считается вредным для здоровья продуктом. Однако, по его словам, он даже более полезен, чем сливочное масло.

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Вред маргарина объясняется методом его производства, при котором образуются вещества, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания (трансизомеры), сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Однако новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание таких веществ до безопасных 2%, тогда как в сливочном масле содержание природных трансизомеров может достигать 8%.

Таким образом, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, которые рекомендуется ограничивать, отметил Кабанов.