Клубничное лето: рецепт быстрого и вкусного холодного торта

Летом не все могут есть жирные пончики или двухэтажные бисквитные торты. Пришло время для легких десертов. Например, и взрослые, и дети обожают лакомиться в жару холодным тортом.

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О том, как его приготовить, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

120 гр сахара

115 гр муки

3 яйца

15 гр какао

120 гр сахарной пудры

250 мл сливок для взбивания

400 греческого йогурта

2 чайные ложки апельсинового ликера

8 гр листового желатина

300 гр клубники

60 гр сахара

6 гр листового желатина

Клубника для украшения

Апельсиновый ликер для пропитки торта

Приготовление:

Бисквитная основа: взбейте яйца и сахар, затем постепенно всыпьте просеянную муку и какао и тщательно перемешайте. Застелите дно формы пекарской бумагой, затем смажьте маслом и посыпьте мукой. Вылить смесь в форму и выпекать при 190° 11-12 минут. Выньте форму из духовки и аккуратно из формы. Прикройте бисквитную основу пищевой пленкой.

Начинка: подсластите йогурт сахаром. Листья желатина опустить в холодную воду и слить. Нагрейте апельсиновый ликер и растопите в нем листочки желатина. Влейте полученную смесь апельсинового ликера в йогурт быстро помешивая, а затем добавьте уже взбитые сливки.

Поместите бисквитную основу в чистую форму и смажьте ее ликером. Выложите и разровняйте начинку на бисквитной основе. Охладите в течение 2 часов.

Клубнично-желейный слой: смешайте очищенную клубнику с сахаром; варите 4-5 минут, а затем процедите. Растопите листы желатина (предварительно замоченные в холодной воде и слитые) в клубничной смеси и дайте ему остыть, сохраняя его жидким. Заливаем смесью торт и снова ставим в холодильник на несколько часов.