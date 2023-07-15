Клубничное лето: рецепт быстрого и вкусного холодного торта на лето
Летом не все могут есть жирные пончики или двухэтажные бисквитные торты. Пришло время для легких десертов. Например, и взрослые, и дети обожают лакомиться в жару холодным тортом.
О том, как его приготовить, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 120 гр сахара
- 115 гр муки
- 3 яйца
- 15 гр какао
- 120 гр сахарной пудры
- 250 мл сливок для взбивания
- 400 греческого йогурта
- 2 чайные ложки апельсинового ликера
- 8 гр листового желатина
- 300 гр клубники
- 60 гр сахара
- 6 гр листового желатина
- Клубника для украшения
- Апельсиновый ликер для пропитки торта
Приготовление:
Бисквитная основа: взбейте яйца и сахар, затем постепенно всыпьте просеянную муку и какао и тщательно перемешайте. Застелите дно формы пекарской бумагой, затем смажьте маслом и посыпьте мукой. Вылить смесь в форму и выпекать при 190° 11-12 минут. Выньте форму из духовки и аккуратно из формы. Прикройте бисквитную основу пищевой пленкой.
Начинка: подсластите йогурт сахаром. Листья желатина опустить в холодную воду и слить. Нагрейте апельсиновый ликер и растопите в нем листочки желатина. Влейте полученную смесь апельсинового ликера в йогурт быстро помешивая, а затем добавьте уже взбитые сливки.
Поместите бисквитную основу в чистую форму и смажьте ее ликером. Выложите и разровняйте начинку на бисквитной основе. Охладите в течение 2 часов.
Клубнично-желейный слой: смешайте очищенную клубнику с сахаром; варите 4-5 минут, а затем процедите. Растопите листы желатина (предварительно замоченные в холодной воде и слитые) в клубничной смеси и дайте ему остыть, сохраняя его жидким. Заливаем смесью торт и снова ставим в холодильник на несколько часов.
Перед подачей разрежьте торт на квадраты и украсьте дольками клубники.