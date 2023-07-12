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Идеально для лета: рецепт холодного свекольника

Холодный борщ или свекольник – прекрасный вариант обеда в жаркий летний день. "Рамблер" публикует для вас подробны рецепт этого первого блюда с добавлением кефира и минеральной газированной воды.

Идеально для лета: рецепт холодного свекольника
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Для приготовления вам понадобятся

  • Свекла - 2 шт
  • Огурец - 1 шт
  • Яйца - 2 шт
  • Укроп - пучок
  • Зеленый лук - пучок
  • Сок лимона - 1 ст. ложка
  • Горчица – 1/2 ст ложки
  • Уксус 9% – 1 ст ложка
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Кефир – 0,5 л
  • Минеральная вода газированная – 0,5 л
  • Соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

  1. Свеклу отварите, добавив в кастрюлю сахар и уксус для сохранения сочного цвета. Не переваривайте ее. После варки остудите и очистите от кожуры.
  2. Вкрутую сварите яйца. Остудите и очистите.
  3. Огурцы промойте и тоже очистите от кожицы.
  4. Готовые и остывшие свеклу, яйца и огурцы натрите на крупной терке.
  5. Зелень (укроп и лук) промойте, просушите и мелко нарежьте.
  6. Все подготовленные овощи и зелень переложите в глубокую миску или кастрюлю, залейте 350 мл кефира и перемешайте.
  7. Влейте оставшийся кефир и минеральную воду, все тщательно перемешайте, добавьте сахар, горчицу, сок лимона, соль и перцем по вкусу и поставьте в холодильник.
  8. Дайте свекольнику настояться около часа, после чего можно разливать блюдо по порционным тарелкам и подавать к столу, украсив свежей зеленью, огурцом или яйцом.

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Приятного аппетита!

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