Идеально для лета: рецепт холодного свекольника
Холодный борщ или свекольник – прекрасный вариант обеда в жаркий летний день. "Рамблер" публикует для вас подробны рецепт этого первого блюда с добавлением кефира и минеральной газированной воды.
Для приготовления вам понадобятся
- Свекла - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Укроп - пучок
- Зеленый лук - пучок
- Сок лимона - 1 ст. ложка
- Горчица – 1/2 ст ложки
- Уксус 9% – 1 ст ложка
- Сахар – 2 ст. ложки
- Кефир – 0,5 л
- Минеральная вода газированная – 0,5 л
- Соль и перец по вкусу
Процесс приготовления
- Свеклу отварите, добавив в кастрюлю сахар и уксус для сохранения сочного цвета. Не переваривайте ее. После варки остудите и очистите от кожуры.
- Вкрутую сварите яйца. Остудите и очистите.
- Огурцы промойте и тоже очистите от кожицы.
- Готовые и остывшие свеклу, яйца и огурцы натрите на крупной терке.
- Зелень (укроп и лук) промойте, просушите и мелко нарежьте.
- Все подготовленные овощи и зелень переложите в глубокую миску или кастрюлю, залейте 350 мл кефира и перемешайте.
- Влейте оставшийся кефир и минеральную воду, все тщательно перемешайте, добавьте сахар, горчицу, сок лимона, соль и перцем по вкусу и поставьте в холодильник.
- Дайте свекольнику настояться около часа, после чего можно разливать блюдо по порционным тарелкам и подавать к столу, украсив свежей зеленью, огурцом или яйцом.
Приятного аппетита!
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