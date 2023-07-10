Дренажные напитки: что это такое и есть ли от них польза для организма
Новый бьюти-тренд позволит похудеть и почувствовать себя лучше. Как употреблять дренажные напитки правильно? Разбираемся с экспертом.
Когда мы сидим на диете, хотим немного похудеть или просто почувствовать себя немного лучше, очень важно пить достаточно жидкости. Если в дополнение к воде мы выпьем какой-нибудь дренажный и очищающий настой, мы сможем увидеть самые быстрые результаты. И хотя настои полезны в любое время суток, к утру они достигают максимального уровня эффективности. Использование натуральных дренирующих средств позволит нам похудеть и почувствовать себя лучше.
«Дренажные напитки — это напитки, которые помогают стимулировать процесс детоксикации и дренажа организма. Это означает, что они помогут ускорить удаление токсинов и лишней жидкости из тела. Ингредиенты в дренажных напитках обычно включают в себя диуретики, такие как зеленый чай, и натуральные очистители, такие как лимон или яблочный уксус», - объясняет эксперт в маркировке продукции, защите продукции и документов от подделки, маркетолог Станислав Сидоров.
Дренажные настои имеют состав на основе натуральных растений с мочегонными свойствами, которые помогают нам выводить эти жидкости и выводить токсины. Кроме того, они также обычно содержат минералы, которые восполняют запасы солей в организме.
Задержка жидкости, отеки и усталость ног очень распространены, особенно среди женщин. Это вызывает у нас чувство тяжести и вздутия живота, эти настои в дополнение к лимфодренажу или массажу помогают нам избавиться от этого дискомфорта.
Преимущества натуральных дренажных напитков многочисленны:
- регулируют работу кишечника, восстанавливая кишечную флору благодаря своим мочегонным свойствам;
- помогают вывести токсины и жидкости из организма;
- помогают укрепить ногти и волосы;
- помогают лечить запоры и раздраженный кишечник;
- являются энергетическим регенератором.
- улучшают кровообращение в почках.
Простой рецепт дренажного напитка
Станислав Сидоров предлагает приготовить дома дренажный напиток из обычных продуктов легко и просто. Для этого понадобятся:
- 1 литр воды;
- 1 лимон;
- 1 огурец;
- Несколько листьев мяты.
Очищаем и нарезаем лимон и огурец на тонкие ломтики. Кладем ломтики лимона, огурца и листья мяты в кувшин, добавляем воду и оставляем напиток на несколько часов (или на ночь) в холодильнике. Пьём в течение дня.
Противопоказания
Несмотря на то, что дренажные напитки могут быть полезны для многих людей, не всем следует увлекаться ими, отмечает эксперт. Людям с заболеваниями почек, сердца или любыми другими заболеваниями, которые могут ухудшиться из-за увеличенного диуреза, следует избегать дренажных напитков или консультироваться с врачом перед их употреблением. Беременным и кормящим женщинам также следует быть осторожными с дренажными напитками.
Частота употребления дренажных напитков зависит от вашего здоровья и целей. Если вы пьете их для поддержания здоровья, то можно пить их ежедневно, но не больше 1–2 стаканов в день, рассказывает Станислав Сидоров. Если же вы используете дренажные напитки в рамках диеты или программы очищения, следуйте рекомендациям вашего диетолога или врача. Помните, что даже здоровые продукты могут стать вредными при избыточном потреблении.