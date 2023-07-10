Дренажные напитки: что это такое и есть ли от них польза для организма

Новый бьюти-тренд позволит похудеть и почувствовать себя лучше. Как употреблять дренажные напитки правильно? Разбираемся с экспертом.

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Когда мы сидим на диете, хотим немного похудеть или просто почувствовать себя немного лучше, очень важно пить достаточно жидкости. Если в дополнение к воде мы выпьем какой-нибудь дренажный и очищающий настой, мы сможем увидеть самые быстрые результаты. И хотя настои полезны в любое время суток, к утру они достигают максимального уровня эффективности. Использование натуральных дренирующих средств позволит нам похудеть и почувствовать себя лучше.

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«Дренажные напитки — это напитки, которые помогают стимулировать процесс детоксикации и дренажа организма. Это означает, что они помогут ускорить удаление токсинов и лишней жидкости из тела. Ингредиенты в дренажных напитках обычно включают в себя диуретики, такие как зеленый чай, и натуральные очистители, такие как лимон или яблочный уксус», - объясняет эксперт в маркировке продукции, защите продукции и документов от подделки, маркетолог Станислав Сидоров.

Дренажные настои имеют состав на основе натуральных растений с мочегонными свойствами, которые помогают нам выводить эти жидкости и выводить токсины. Кроме того, они также обычно содержат минералы, которые восполняют запасы солей в организме.

Задержка жидкости, отеки и усталость ног очень распространены, особенно среди женщин. Это вызывает у нас чувство тяжести и вздутия живота, эти настои в дополнение к лимфодренажу или массажу помогают нам избавиться от этого дискомфорта.

Преимущества натуральных дренажных напитков многочисленны:

регулируют работу кишечника, восстанавливая кишечную флору благодаря своим мочегонным свойствам;

помогают вывести токсины и жидкости из организма;

помогают укрепить ногти и волосы;

помогают лечить запоры и раздраженный кишечник;

являются энергетическим регенератором.

улучшают кровообращение в почках.

Простой рецепт дренажного напитка

Станислав Сидоров предлагает приготовить дома дренажный напиток из обычных продуктов легко и просто. Для этого понадобятся:

1 литр воды;

1 лимон;

1 огурец;

Несколько листьев мяты.

Очищаем и нарезаем лимон и огурец на тонкие ломтики. Кладем ломтики лимона, огурца и листья мяты в кувшин, добавляем воду и оставляем напиток на несколько часов (или на ночь) в холодильнике. Пьём в течение дня.

Противопоказания

Несмотря на то, что дренажные напитки могут быть полезны для многих людей, не всем следует увлекаться ими, отмечает эксперт. Людям с заболеваниями почек, сердца или любыми другими заболеваниями, которые могут ухудшиться из-за увеличенного диуреза, следует избегать дренажных напитков или консультироваться с врачом перед их употреблением. Беременным и кормящим женщинам также следует быть осторожными с дренажными напитками.