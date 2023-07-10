Россиянам назвали способы правильно питаться при ограниченном бюджете

Пищевой технолог и фитнес-нутрициолог Мария Сафина назвала россиянам способы правильно питаться при ограниченном бюджете. Рекомендациями на данную тему она поделилась в YouTube-шоу психолога Альберта Сафина.

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Эксперт рассказала, что дорогим продуктам можно найти дешевые альтернативы. Например, вместо лосося и форели можно присмотреться к скумбрии. В ее составе, по словам врача, также присутствуют жирные кислоты и необходимое количество витаминов группы B.

Кроме того, Сафина заявила, что необязательно покупать в магазинах масло авокадо, киноа и водоросли. Однако важно помнить, что в рационе всегда должны присутствовать омега-3 кислоты. В связи с этим она посоветовала сделать выбор в пользу оливкового масла вместо подсолнечного, поскольку в последнем содержатся вредные для организма трансжиры.