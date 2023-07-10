Миндальный пирог с нектаринами: вкусный рецепт на лето

Иногда летом хочется не только холодного супа, лимонада или мороженого, но и сладкой выпечки с фруктовой начинкой. Идеальный вариант — миндальный пирог с нектаринами. Говорить его стоит именно летом, пока еще продаются спелые нектарины с сочной мякотью.