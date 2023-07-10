Миндальный пирог с нектаринами: вкусный рецепт на лето
Иногда летом хочется не только холодного супа, лимонада или мороженого, но и сладкой выпечки с фруктовой начинкой. Идеальный вариант — миндальный пирог с нектаринами. Говорить его стоит именно летом, пока еще продаются спелые нектарины с сочной мякотью.
Рецепт вкусного пирога с нектаринами и миндалем — в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Для начинки:
- 6 нектаринов;
- 1 яйцо;
- 50 г сахара;
- 1 желток;
- 50 г сдобного печенья;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г миндаля;
- 200 мл сливок 30%;
- 60 г сахарной пудры;
- 50 г муки.
Для теста:
- 100 г сливочного масла;
- 200 г муки;
- 100 г сахара;
- 3 желтка;
- 2 г соли;
- 1 лимон.
Приготовление
- Начните с приготовления теста. Снимите цедру с лимона теркой, нарежьте холодное масло небольшими кусочками. Просейте муку в миску, туда же добавьте соль, сахар и масло. Перемешивайте, пока смесь не станет похожа на хлебные крошки. Добавьте цедру и желтки. Замесите гладкое тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник как минимум на 1 час.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, посыпьте мукой. Выложите туда тесто, а затем равномерно распределите по дну и стенкам. Уберите в холодильник.
- Теперь приступайте к начинке. Возьмите миндаль и измельчите его вместе с сахаром, мукой и печеньем. Добавьте сливки, сливочное масло, яйцо, желток. Взбивайте ровно до того момента, пока не образуется однородная масса. А после уберите ее в холодильник на 30 минут.
- Промойте нектарины. Не забудьте очистить их от кожицы, разрезать пополам и удалить косточки. Выложите фрукты в дуршлаг и опустите на 30 секунд в кипящую воду. Потом тут же переложите их в ледяную воду.
- Половинки нектаринов разложите на разделочной доске, посыпьте сахарной пудрой и оставьте на 5 минут.
- Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите начинку в форму, разровняйте поверхность. Поверх поместите нектарины срезом вниз. Выпекайте 30 минут. И вуаля — прекрасный летний десерт готов! Можете наслаждаться нежным тестом и сочными фруктами.
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