Названы идеальные пропорции шаурмы по количеству ингредиентов

— Когда я делаю, то беру поменьше лаваша. А в общепите, наоборот, лаваша стараются положить побольше, потому что он дешевый, но может прибавить вес. Это чтобы было понятно, какие уловки могут быть. Еще в некоторых заведениях добавляют жареный картофель, чтобы опять-таки удешевить шаурму, — предупредила эксперт.