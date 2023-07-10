Названы идеальные пропорции шаурмы по количеству ингредиентов

Диетолог назвала идеальные пропорции шаурмы по количеству ингредиентов
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала идеальные пропорции шаурмы по количеству ингредиентов.
По ее мнению, лучшая шаурма та, которая приготовлена дома, поскольку с точки зрения диетологии именно такое блюдо близко к идеалу. Все упирается в пропорции: белок — курица, лаваш — углеводы, клетчатка — овощи.
— Когда я делаю, то беру поменьше лаваша. А в общепите, наоборот, лаваша стараются положить побольше, потому что он дешевый, но может прибавить вес. Это чтобы было понятно, какие уловки могут быть. Еще в некоторых заведениях добавляют жареный картофель, чтобы опять-таки удешевить шаурму, — предупредила эксперт.
Главный ингредиент шаурмы — курица, запеченная в духовке. Вместо обычной белокочанной капусты следует выбрать пекинскую, вырезая невкусную сердцевину листа треугольником. Еще необходимо добавить немного свежих помидоров и огурцов. При этом маринованных овощей должно быть в блюде по минимуму из-за большого количества соли.
— Майонез, горчица и соусы придают сочности. Как вариант — использовать соус на основе горчицы и кавказских трав, буквально с щепоткой соли. В идеальной шаурме должно быть 20 процентов курицы, 20 процентов лаваша, остальное — овощи, — цитирует слова Диановой «360».