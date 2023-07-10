На что нужно обратить внимание при выборе кофе

В последнее время в обиходе у россиян появилась привычка читать состав, указанный на этикетке приобретаемого в магазине продукта. Такие характеристики особенно важны, к примеру, для потребителей кофе.

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На что нужно обратить внимание любителям ароматного напитка, в беседе с журналистами Pravda.Ru рассказал бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов.

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Первое, это информация о сорте. В Россию привозят кофе двух сортов – Арабика и Робусто. Арабика более насыщенный по вкусу, а у Робусто интересное послевкусие. Здесь выбор за самим кофеманом, отметил специалист.

Важна дата обжарки кофе. Это основной показатель его свежести, так как кофейные зерна хороши лишь свежеобжаренными, напиток из них имеет «правильные» для кофе свойства: аромат и вкус, считает Митрофанов. Дату обжарки продавцы печатают, как правило, на краю пачки при запайке упаковки.

«Если же вы знаете, что конкретный обжарщик фасует обжаренный кофе с азотом, который позволяет хранить продукт дольше, то срок свежести продукта увеличивается до шести месяцев. Из упаковки с помощью азота практически полностью вытесняется кислород, поэтому молотый кофе долго не окисляется и сохраняет вкус несколько месяцев. В таком случае можно смело брать кофе, обжаренный и полгода назад, и быть уверенным, что вы получите из него вкусную чашку», – указывает специалист.

Некоторые обжарщики также указывают и дату собранного урожая.

В России сейчас достаточно много кофейных компаний, которые внимательны к качеству, ассортименту и доступности хорошего кофе, и в каждом городе и регионе есть свой локальный обжарщик, говорит эксперт. Митрофанов советует брать кофе в специализированных маркетплейсах или в кофейнях.

В целом же общая информация на этикетке должна быть подробной – ответственные производители любят рассказывать про свой продукт, подчеркивает специалист.

«Если на этикетке указан сорт, страна и высота произрастания кофе, стоит дата обжарки и год урожая, составлено описание вкуса, это говорит о том, что обжарщик позаботился, чтобы покупатель получил всю необходимую информацию», – поясняет Митрофанов.