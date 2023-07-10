Диетолог рассказала, какой шоколад полезен для здоровья

11 июля свой «профессиональный» праздник — День шоколада — отмечают все сладкоежки мира. История этого лакомства началась в Латинской Америке, где племена Майя открыли вкусовые качества какао-бобов. Много позже испанские колонизаторы привезли какао в Старый Свет. В России лакомство приобрело популярность в XVIII веке, тогда же стали открываться шоколадные фабрики.

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В первые десятилетия после образования СССР шоколад был дорогим. Люди могли позволить себе его только по праздникам. Но со временем лакомство стало доступнее, и в 1960-х годах начали разрабатывать стандарты качества для его производства. ГОСТ 1969 года предъявлял к производителям высокие требования: запрещал заменять масло какао аналогами, определял массовые доли всех составляющих, включая сахар и влагу. Такой стандарт просуществовал до 1989 года. Потом требования изменили — в шоколад стало можно добавлять до пяти процентов заменителей какао масла, пропорции сахара и влаги перестали регламентировать.

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ГОСТ на лакомство в нашей стране периодически пересматривают. Сейчас производители сладости могут руководствоваться требованиями, обновленными в прошлом году. Современный стандарт устанавливает, что в молочном шоколаде должно быть не меньше 25 процентов сухого остатка какао, в темном — не меньше 40, а в горьком — 55 процентов и больше. При этом запрещено использовать ароматизаторы, имитирующие вкус и запах шоколада и животные жиры, за исключением молочного жира. Применять эквиваленты масла какао можно, но не больше пяти процентов к общему весу шоколадной массы.

Самый полезный — это горький шоколад, в котором больше 70 процентов какао, объяснила врач-диетолог Елена Соломатина:

«Лакомство можно использовать ежедневно как биологически активную добавку. В нем много антиоксидантов и магния. Первые уберегут от системных воспалений и замедлят старение, вторые — понизят давление и улучшат состояние нервной системы».

Она добавила, что лакомство является природным антидепрессантом. Оно содержит вещества, благодаря которым активнее вырабатываются гормоны счастья.