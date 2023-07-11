Как каши превращаются в яд, рассказал врач

Каши из любых круп полезны для здоровья, так как содержат минералы и микроэлементы, однако попытки улучшить их вкусовые качества различными добавками не принесет пользы для организма. Об этом заявил кардиолог Грант Шехян.

© Мир24

По словам врача, культура приготовления каш не способствует здоровью. Особенно вредно приправлять это блюдо сливочным маслом и различными зажарками, так как они провоцируют приток холестерина в сосуды. Поэтому людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лучше совсем отказаться от использования масла, отметил кардиолог.

Также стоит ограничить употребление соли, поскольку она задерживает жидкость в организме, а это, в свою очередь, приводит к развитию гипертонии.

«Пища и так содержит достаточное количество натрия и хлора. Поэтому лучше вообще не солить. Если приучить себя питаться без соли, через некоторое время возникает привычка», – пояснил Шехян.

Кроме того, кардиолог рекомендовал употреблять кашу в качестве основного блюда и не добавлять к ней жирное мясо. Он также уточнил, что лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заварить в кипятке или залить кефиром. Термическая обработка приводит к разрушению части полезных веществ и белков, пишет издание «Доктор Питер».