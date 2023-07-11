Как каши превращаются в яд, рассказал врач
Каши из любых круп полезны для здоровья, так как содержат минералы и микроэлементы, однако попытки улучшить их вкусовые качества различными добавками не принесет пользы для организма. Об этом заявил кардиолог Грант Шехян.
По словам врача, культура приготовления каш не способствует здоровью. Особенно вредно приправлять это блюдо сливочным маслом и различными зажарками, так как они провоцируют приток холестерина в сосуды. Поэтому людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лучше совсем отказаться от использования масла, отметил кардиолог.
Также стоит ограничить употребление соли, поскольку она задерживает жидкость в организме, а это, в свою очередь, приводит к развитию гипертонии.
«Пища и так содержит достаточное количество натрия и хлора. Поэтому лучше вообще не солить. Если приучить себя питаться без соли, через некоторое время возникает привычка», – пояснил Шехян.
Кроме того, кардиолог рекомендовал употреблять кашу в качестве основного блюда и не добавлять к ней жирное мясо. Он также уточнил, что лучше есть крупы без термической обработки. Например, гречку на ночь заварить в кипятке или залить кефиром. Термическая обработка приводит к разрушению части полезных веществ и белков, пишет издание «Доктор Питер».
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам старше 50 лет отказаться от некоторых фруктов и пересмотреть свой рацион питания. Это связано с тем, что в этом возрасте многие теряют чувствительность к глюкозе или имеют сахарный диабет. По словам врача, стоит ограничивать употребление винограда, манго, бананов и сладких яблок.