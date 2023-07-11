Шакшука с шпинатом и луком: рецепт легкого израильского завтрака
Шакшука – простое в приготовлении блюдо. Это отличный вариант для тех, кому приелись завтраки, состоящие из обычной яичницы или омлета.
Но и популярное израильское блюдо бывает разным. Оригинальный рецепт шакшуки со сливками, шпинатом и луком-порей – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 лук-порей;
- 1/2 чайной ложки молотого тмина;
- 1/2 чайной ложки паприки;
- 250 г шпината;
- 300 мл легких сливок;
- 200 г сладкого горошка;
- 4 яйца;
- 100 г сыра фета.
Приготовление
- Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте лук-порей, жарьте его примерно в течение 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте тмин и паприку и готовьте еще в течение 1 минуты.
- Добавьте в сковороду шпинат и сливки. Готовьте, помешивая, в течение 1-2 минут, пока вся смесь не прогреется. Добавьте сладкий горошек, прибавьте огонь и доведите содержимое сковороды до кипения.
- Тыльной стороной большой металлической ложки сделайте 4 больших углубления в получившейся смеси. Аккуратно разбейте по яйцу в каждую выемку. Готовьте, частично накрыв крышкой, в течение 5 минут, чтобы желтки стали мягкими. Снимите с огня и посыпьте сыром фета.
- Можно полить блюдо соусом чили, томатной пастой, просто добавить помидоры или любые другие ингредиенты по вашему усмотрению.
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