$91.49-0.19100.42+0.60

Шакшука с шпинатом и луком: рецепт легкого израильского завтрака

Шакшука – простое в приготовлении блюдо. Это отличный вариант для тех, кому приелись завтраки, состоящие из обычной яичницы или омлета.

Шакшука с шпинатом и луком: рецепт легкого израильского завтрака
© Unsplash

Но и популярное израильское блюдо бывает разным. Оригинальный рецепт шакшуки со сливками, шпинатом и луком-порей – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 лук-порей;
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина;
  • 1/2 чайной ложки паприки;
  • 250 г шпината;
  • 300 мл легких сливок;
  • 200 г сладкого горошка;
  • 4 яйца;
  • 100 г сыра фета.

Миндальный пирог с нектаринами: вкусный рецепт на лето

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте лук-порей, жарьте его примерно в течение 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте тмин и паприку и готовьте еще в течение 1 минуты.
  2. Добавьте в сковороду шпинат и сливки. Готовьте, помешивая, в течение 1-2 минут, пока вся смесь не прогреется. Добавьте сладкий горошек, прибавьте огонь и доведите содержимое сковороды до кипения.
  3. Тыльной стороной большой металлической ложки сделайте 4 больших углубления в получившейся смеси. Аккуратно разбейте по яйцу в каждую выемку. Готовьте, частично накрыв крышкой, в течение 5 минут, чтобы желтки стали мягкими. Снимите с огня и посыпьте сыром фета.
  4. Можно полить блюдо соусом чили, томатной пастой, просто добавить помидоры или любые другие ингредиенты по вашему усмотрению.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости