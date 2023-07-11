Врач рекомендовал людям старше 50 лет отказаться от этих продуктов

Для того, чтобы сохранить здоровье в преклонном возрасте, необходимо начать придерживаться принципов правильного питания как можно раньше. Так, по словам врача Андрея Грибань, следить за здоровьем нужно в любом возрасте, но особенно – в возрасте 50 лет и старше.