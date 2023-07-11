Названы четыре продукта для борьбы с облысением

В первую очередь в список полезной для локонов еды доктор внесла шпинат. По ее словам, он является источником железа, фолиевой кислоты, витаминов А и С, которые отвечают за рост волос. Помимо этого, Фактор порекомендовала включить в рацион орехи, которые укрепляют пряди и позволяют бороться с облысением.