Луковый суп: быстрый и простой рецепт

Ходят слухи, что луковый суп случайно изобрел французский король Людовик XV. Он проснулся среди ночи от голода. И, поскольку слуг рядом не оказалось, он из, казалось бы, несочетаемых ингредиентов придумал это блюдо. Ниже "Рамблер" раскроет быстрый и простой рецепт вкусного лукового супа.

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Ингредиенты репчатый лук – 1 кг

сливочное масло – 60 г

бульон или кипяток – 1 л

тимьян – по вкусу

твердый сыр – 200 г

багет

Приготовление

В первую очередь в глубокой сковородке необходимо растопить сливочное масло. Лук следует нарезать тонкими полосками, а затем обжарить до золотистой корочки, постоянно помешивая.

После этого нужно добавить один стакан бульона. Вы можете использовать как говяжий, так и куриный или овощной бульон или заменить кипятком.

Когда жидкость слегка выпарится, нужно добавить тимьян (по вкусу) и еще один стакан бульона. Всю эту массу следует готовить до вязкости. После можно влить оставшийся бульон и все довести до кипения. Варить следует около 10 минут, пока суп не станет густым.

В завершение необходимо нарезать багет тонкими ломтиками и обжарить без масла. Сыр натереть на крупной терке.

Подача