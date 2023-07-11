Какие бананы полезнее: спелые или зеленые

Бананы - один из самых популярных фруктов в мире, их потребление привычно для многих людей. Но какие бананы на самом деле полезнее: спелые или зеленые?

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Питательные вещества

Эксперты согласны в том, что спелые и зеленые бананы содержат различные питательные вещества. Зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, который является пребиотиком и способствует здоровью кишечника. Они также содержат больше витамина С и бета-каротина, чем спелые бананы. С другой стороны, спелые бананы содержат больше антиоксидантов и фитохимикатов, которые помогают бороться с воспалением и укрепляют иммунную систему.

Пищевая ценность

Спелые бананы более сладкие и содержат больше сахара, чем зеленые. Это может быть полезно для тех, кто нуждается в быстром источнике энергии, например, перед тренировкой. Однако, если вы следите за уровнем сахара в крови или стремитесь к похудению, зеленые бананы могут быть более предпочтительными, так как они имеют более низкий гликемический индекс.

Влияние на пищеварение