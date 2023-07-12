Врач объяснила, что поможет похудеть
Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова посоветовала ежедневно за полчаса до обеда выпивать стакан горячей (до 50 °C) воды. По ее словам, такой способ сродни "волшебной таблетке" , поскольку вода занимает объем желудка и активизирует выработку гормона насыщения – холецистокинина
Как написала врач в своем Telegram-канале, еще одним обязательным пунктом для желающих похудеть должен стать горячий суп на обед.
"Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать", - уточнила Павлова.
По ее словам, борщ, щи, уха или любой овощной суп на мясном бульоне также помогают вырабатываться холецистокинину.
При этом эксперт уточнила, что для людей, у которых есть проблемы с мочевой кислотой, супы на мясном бульоне, а также со щавелем и шпинатом, запрещены. Им можно употреблять только овощные супы.
Павлова также добавила, что человек, съевший горячий суп, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть.
Единственный вид супов, который она не одобряет, это супы-пюре, поскольку в них нечего жевать, тогда как зубам нужна нагрузка. К тому же, медленно пережевывая, человек быстрее насыщается, заключила эксперт.