Сколько арбуза можно съесть за один раз

Терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», что у арбузов и дынь нет чудодейственных свойств.

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Но польза в них все же есть, считает врач.

«Они противопоказаны, скорее всего, только (людям. – Прим. ред.) с сахарным диабетом. И то в небольших количествах, наверное, можно», – отметил Авербах.

Арбуз – это практически полностью вода, добавил терапевт. Холодный плод летом не навредит, но не нужно съедать целый за раз, предупреждает Лев Авербах.