Сколько арбуза можно съесть за один раз
Терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», что у арбузов и дынь нет чудодейственных свойств.
Но польза в них все же есть, считает врач.
«Они противопоказаны, скорее всего, только (людям. – Прим. ред.) с сахарным диабетом. И то в небольших количествах, наверное, можно», – отметил Авербах.
Арбуз – это практически полностью вода, добавил терапевт. Холодный плод летом не навредит, но не нужно съедать целый за раз, предупреждает Лев Авербах.
Кроме того, питаться одними арбузами тоже ни к чему, добавил врач. Две-три дольки ягоды – это здорово, считает Авербах. Главное, чтобы сам плод был помыт, а нож, которым он нарезается, был чистым.