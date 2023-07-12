В чем разница между джелато и мороженым
Джелато – это итальянский десерт, история которого начинается в Азии в 3000 году до нашей эры.
Речь идёт о дроблённом льде. Спустя 500 лет после его появления египетские фараоны начали предлагать гостям чашку льда, которую они подслащивали фруктовым соком.
У римлян позже появилась традиция есть лёд с мёдом с вулканов Этна и Везувий.
Джелато появилось в XIV веке в эпоху Возрождения. Десерт придумал художник и архитектор Бернардо Буонталенти во Флоренции.
Он взбил замороженный яичный крем с добавлением вина и фруктов, пишет Food.ru.
В данный момент джелато готовится из молока, сливок, сахара и яичных желтков. Ингредиенты смешиваются в густой заварной крем и замораживаются.
Джелато отличается от обычного мороженого тем, что он представляет собой натуральный продукт, также в нём много белка.
Итальянское мороженное мягче классического, а вкус раскрывается лучше, потому что в джелато меньший процент жира.