В чем разница между джелато и мороженым

Джелато – это итальянский десерт, история которого начинается в Азии в 3000 году до нашей эры.

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Речь идёт о дроблённом льде. Спустя 500 лет после его появления египетские фараоны начали предлагать гостям чашку льда, которую они подслащивали фруктовым соком.

У римлян позже появилась традиция есть лёд с мёдом с вулканов Этна и Везувий.

Джелато появилось в XIV веке в эпоху Возрождения. Десерт придумал художник и архитектор Бернардо Буонталенти во Флоренции.

Он взбил замороженный яичный крем с добавлением вина и фруктов, пишет Food.ru.

В данный момент джелато готовится из молока, сливок, сахара и яичных желтков. Ингредиенты смешиваются в густой заварной крем и замораживаются.

Джелато отличается от обычного мороженого тем, что он представляет собой натуральный продукт, также в нём много белка.