И все-таки она сардина: что за рыба иваси и с чем ее едят

Консервы "Сельдь иваси" были очень популярны и любимы среди советских граждан, однако в 90-х годах они исчезли с полок магазинов больше чем на 20 лет. Сегодня промысел этой рыбы в России активно возрождается.

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Сельдь или сардина?

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Для начала сразу стоит сказать, что привычное название этого блюда "сельдь иваси", закрепившееся благодаря советским консервам, не совсем верно. Несмотря на то что иваси, или дальневосточная сардина, действительно относится к семейству сельдевых, сельдью и тем более селедкой ее все же назвать нельзя. "Сельдью" иваси стала в 30-х годах прошлого столетия. Тогда привычная селедка неожиданно уплыла от берегов Владивостока в более холодные воды, в результате чего объем ее вылова и производства резко сократился. На прилавках ее сменила иваси — меньшая по размеру рыбка с темными пятнами на боках. Так и закрепилось за новым продуктом старое название.

Само слово "иваси" пришло к нам из японского языка: там "ма-иваси" означает просто "сардина", что также указывает на истинное название этой рыбы.

Какие воды иваси населяет

Иваси живет в северо-западной части Тихого океана и водится в основном у берегов четырех стран, которые и занимаются ее ловлей: России, Китая, Японии и Южной Кореи. На севере основным водным пространством, где обитает дальневосточная сардина, является район от Татарского пролива (между материковой частью РФ и островом Сахалин) до Курильских островов, на юге же место ее обитания доходит вплоть до Южно-Китайского моря.

Температура в этих водах колеблется между 8 и 25 градусами Цельсия, и это играет ключевую роль в жизни сардины. Поиск наиболее подходящей для жизни и размножения местности с комфортной температурой служит причиной регулярной миграции косяков рыб от берега к берегу, из моря в море. Зимой иваси преимущественно обитает на юге, в Японском, Восточно-Китайском и Желтом морях, иногда косяки рыб встречаются в акватории Южно-Китайского моря. Летом дальневосточную сардину можно обнаружить в водах Охотского моря на севере Сахалина и у восточных берегов Камчатки.

По причине неподходящей температуры воды иваси может покинуть определенную местность на десятилетия. Эта цикличность, обнаруженная учеными, объясняет, почему в разные годы был как дефицит, так и избыток, а порой и переизбыток иваси на нашем внутреннем рынке.

Промысел иваси в СССР

30-е. В это время в Советском Союзе начался вылов сардины иваси, которая сразу заняла важнейшее место в рыбной промышленности государства. Тогда в водах у берегов Приморского края повышается температура, и популяция рыбы быстро растет. Объем добычи дальневосточной сардины в течение десятилетия находился в промежутке 100–140 тыс. т рыбы в год. Во многом именно вылов иваси способствовал формированию рыбной промышленности Дальнего Востока: создавались специализированные суда и заводы, строились рабочие и рыбацкие поселки.40-е. В начале десятилетия сардина неожиданно пропала сначала из прибрежных вод Приморья, а затем и с полок магазинов. Это, учитывая тяжелое положение страны в условиях войны, особенно тяжело отразилось на жителях края, ведь практически весь их промысел и быт были завязаны на вылове иваси. На ближайшие четыре десятилетия сардина стала дефицитным и дорогим продуктом.80-е — начало 90-х. Это время — пик по вылову иваси в СССР. Тихоокеанские воды снова потеплели, их температура благоприятствовала возвращению сардины к советским берегам. Тогда, в 1990 году, уже на излете своего существования, государству удалось добыть рекордные 486,4 тыс. т рыбы. Но с 1992 года, после бурного увеличения объемов добычи, эта рыба, уже в новой России, практически не ловилась: дальневосточная сардина снова покинула наши воды.

"Сельдь иваси" в советском быту и культуре

В СССР консервы "Сельдь иваси" из-за своих высоких вкусовых качеств и доступности быстро получили распространение и полюбились многим советским гражданам. Наравне с докторской колбасой, "тем самым" советским мороженым и квасом из бочки они относятся к символам пищевой культуры Советского Союза.

Но сельдь иваси смогла выйти далеко за рамки просто вкусного и дешевого продукта. Она ушла в народ, продукт отразился в культуре.

В 70-х годах, в эпоху правления Леонида Брежнева, практически в одно время произошли два неожиданных и очень ощутимых события. Сначала в магазинах обычную дешевую селедку заменила подорожавшая в пять раз сельдь иваси, затем сразу в два раза были подняты цены на такси — с 10 до 20 копеек за километр. Тогда-то появилась острая присказка "Ах, спасибо тебе, Леня, за селедку иваси, а еще тебе спасибо за апрельское такси", которая в разных формах еще долго ходила в народе.

Неофициально "Иваси" назывался популярный в 80-х — 90-х годах дуэт бардов Алексея Иващенко и Георгия Васильева. Как рассказывают сами исполнители, такое название за дуэтом среди поклонников случайно утвердилось в середине 1980-х годов. Их песня "Баланда оселедке" у многих зрителей на концертах вызывала ассоциацию с известными консервами.

Промысел иваси в современной России

С начала 1990-х годов вылов дальневосточной сардины в России фактически прекратился. Главная причина — завершившийся цикл ее обитания в нашей прибрежной зоне. Постепенно все технологии по ее добыче, в Советском Союзе достигнувшие больших высот, стали забываться, специальная техника — ржаветь и приходить в негодность. Но спустя 25 лет, в 2016-м, промысел было решено возродить в связи с восстановлением популяции сардины в наших водах.

Технология добычи иваси сегодня мало отличается от советской. Так же, как и тогда, наиболее эффективным методом ловли рыбы считается кошельковый. При его использовании рыбу ловят кошельковым неводом, или "кошельками", — большой прямоугольной сетью с поплавками и кольцами, которую плетут вручную. Косяк рыб окружают неводом, после чего тросом через кольца в нижней части сети стягивают в "закрытый "кошелек", походящий на огромный сачок. В конце пойманную рыбу выгружают на плавзавод или на производство на берегу, где из нее уже либо делают готовую продукцию, либо (что реже) замораживают.

Объемы добычи иваси в России в течение последних лет колеблются в районе около 200–300 тыс. т в год. 2020 год стал рекордным: тогда было добыто 313 тыс. т рыбы — самый большой результат в постсоветской России. В 2021 году количество пойманной рыбы значительно уменьшилось, по состоянию на 8 декабря 2022 года же ее объем снова возрос и достиг 276,5 тыс. т.

Большая польза за маленькую плату

Хотя иваси и относится к семейству сельдевых и выглядит во многом как обычная селедка, все же отличия от этой рыбы у нее есть. Среди них самые явные — это:

меньший размер: средний размер — 20–25 см при массе до 100 г у иваси против 25–35 см при массе от 100 до 600 г у сельди;черные точки, расположенные вдоль туловища у иваси;нежное, более жирное и сочное мясо.

Именно из-за последнего пункта эта рыба и заслужила такую славную репутацию. В ее мясе много витаминов и полезных минералов, а содержание полезных жирных кислот омега-3 у нее и вовсе одно из самых высоких среди всех рыб. Доля жира зависит от времени вылова иваси: наиболее насыщенные полезными жирными кислотами рыбы вылавливаются с октября по декабрь, в период так называемого нагула (то есть периода интенсивного питания и набора жира).

Омега-3 играет важную роль в развитии и поддержании работы мозга человека, помогает поддерживать иммунную и нервную системы, здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует давление.

Помимо жирных кислот дальневосточная сардина содержит большое количество белка (20 г на 100 г продукта). А отсутствие углеводов может привлечь людей, соблюдающих безуглеводную диету.

Несмотря же на все ее качества и вкусовые достоинства, иваси сегодня — одна из самых дешевых рыб на российском рынке: готовые консервы и пресервы от достойного производителя можно найти по цене от 105 рублей.

Иваси — лишь один из ингредиентов

Иваси — оригинальный и очень вкусный ингредиент во многих блюдах. Помимо традиционной селедки под шубой, в которую советские хозяйки вместо привычной нам сельди клали именно эту сардину, существует множество других любопытных и аппетитных рецептов блюд. Вот один из них.

Паста с иваси

Для четырех порций блюда понадобится:

паста пенне ригате (их еще называют перьями) — 360 г;иваси консервированная — 1 банка объемом 245 г;помидоры — 200 г;растительное масло — 50 мл;чеснок — 2 зубчика;репчатый лук — 1 головка;орегано — по вкусу;молотый черный перец — по вкусу;соль — по вкусу.

Готовить пасту нужно следующим образом.