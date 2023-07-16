Как приготовить шпинат, чтобы его ели все: лучший рецепт

Как приготовить шпинат, чтобы его ели все
Шпинат невероятно хорошо смотрится в тарелке, но есть его любят не все.
"Рамблер" предлагает идеальный рецепт шпината, который понравится и взрослым, и даже детям.
Ингредиенты
- Шпинат
- Чеснок
- Сливки
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- Промойте шпинат в проточной воде. Лучше всего для этого взять большую миску, наполнить ее холодной водой, поместить в нее весь шпинат или часть, если у вас действительно очень много шпината, хорошо промыть и слить. Процедуру стоит повторить несколько раз, чтобы смыть все частицы пыли и почвы, которые могут оставаться на листьях.
- Хорошо разогрейте сковородку, выложите на нее весь шпинат или столько, сколько поместится, но добавьте оставшуюся часть, когда первая уменьшится в объеме. Налейте немного сливок так, чтобы они закрыли дно сковородки, но не сам шпинат. Листья дают достаточно много сока, поэтому сливки лучше еще добавить в конце.
- Почистите чеснок, выдавите или максимально мелко порубите. Добавьте к шпинату.
- Чуть-чуть посолите и слегка поперчите.
- Снимайте с огня, когда листья уменьшатся в объеме и станут мягкими.
Такой шпинат может выступать как гарнир к курице, индейке, свинине или стейку из говядины. Также его можно подавать, например, с пельменями или использовать как соус для спагетти. Вместо сливок можно взять сметану. А если захочется сделать соус гуще, можно добавить пару ложек предварительно обжаренной муки.
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