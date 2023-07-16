Как приготовить шпинат, чтобы его ели все: лучший рецепт

Шпинат невероятно хорошо смотрится в тарелке, но есть его любят не все.

Ингредиенты

Приготовление

Такой шпинат может выступать как гарнир к курице, индейке, свинине или стейку из говядины. Также его можно подавать, например, с пельменями или использовать как соус для спагетти. Вместо сливок можно взять сметану. А если захочется сделать соус гуще, можно добавить пару ложек предварительно обжаренной муки.