Эксперты рассказали о полезных свойствах манго

Манго обладает многими полезными свойствами и богатый состав, включая витамины А, С, К, РР, Е, группы В, макро- и микроэлементы и органические кислоты. О том, какую пользу он может принести организму, «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

По их словам, плод может восстановить пищеварительную систему и уменьшить воспалительные процессы. Кроме того, он обладает антисептическими свойствами и повышает иммунитет, а также укрепляет нервную систему и улучшает память. Содержащийся в манго витамин С также помогает вырабатывать организму коллаген, который влияет на здоровье волос, а витамин А — на состояние кожи.

Фрукт также полезен для мужчин, потому что может служить природным средством для профилактики рака предстательной железы. Его можно есть и тем, кто хочет похудеть, потому что манго является низкокалорийным продуктом, который утоляет голод и жажду. С ним можно готовить салаты, использовать в качестве перекуса или добавлять в каши.

В конце апреля ученые из Университета штата Сан-Диего выяснили, что потребление манго положительно влияет на здоровье кишечных бактерий у людей с избыточным весом. Диета оказывает значительное влияние на микробное разнообразие и состав кишечника.