В поисках идеального десерта, который не нарушит диету, мы часто сталкиваемся с трудностями. Этот полезный рецепт пирожного "картошка" не только удовлетворит потребность в сладком, но и поможет сохранить стройность фигуры.

Основа этого десерта – измельченные хлебцы, которые обеспечат ему нежную текстуру и легкую хрустящую корочку. А чтобы придать пирожному натуральную сладость и кремовую консистенцию, используются спелые бананы. Добавление какао-порошка придаст пирожному глубокий шоколадный вкус без лишних калорий.

Об этом рецепте рассказала блогер @Jullia_persik. Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.