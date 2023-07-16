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Рецепт: идеальная закуска к шашлыку, которая понравится всем

Сезон шашлыков в самом разгаре. А какие закуски можно приготовить к летнему ужину на свежем воздухе? "Рамблер" расскажет, как приготовить закуску, которая понравится всем.

Рецепт: идеальная закуска к шашлыку, которая понравится всем
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Если думаете, чем удивить гостей — попробуйте приготовить перцы рамиро.

Ингредиенты:

  • Перцы "Рамиро"
  • Сыр "Фетакса"
  • Сметана
  • Молоко/сливки
  • Специи (перец, соль)
  • Вяленые томаты (по желанию)

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Приготовление:

1. Перцы помыть

2. В духовке/на костре запечь целиком

3. Остудить под холодной водой

4. Сделать разрез, промыть внутренности

5. Смешать сыр, сметану (1 ст.л) и немного молока/сливок в блендере, добавить специи, перемешать

6. Поместить смесь внутрь перцев

7. Поставить немного подогреть перцы в духовку, чтобы смесь "схватилась" (5-10 мин при 200°)

8. Можно полить оливковым маслом сверху

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