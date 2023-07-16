Рецепт: идеальная закуска к шашлыку, которая понравится всем
Сезон шашлыков в самом разгаре. А какие закуски можно приготовить к летнему ужину на свежем воздухе? "Рамблер" расскажет, как приготовить закуску, которая понравится всем.
Если думаете, чем удивить гостей — попробуйте приготовить перцы рамиро.
Ингредиенты:
- Перцы "Рамиро"
- Сыр "Фетакса"
- Сметана
- Молоко/сливки
- Специи (перец, соль)
- Вяленые томаты (по желанию)
Приготовление:
1. Перцы помыть
2. В духовке/на костре запечь целиком
3. Остудить под холодной водой
4. Сделать разрез, промыть внутренности
5. Смешать сыр, сметану (1 ст.л) и немного молока/сливок в блендере, добавить специи, перемешать
6. Поместить смесь внутрь перцев
7. Поставить немного подогреть перцы в духовку, чтобы смесь "схватилась" (5-10 мин при 200°)
8. Можно полить оливковым маслом сверху
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