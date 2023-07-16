Как приготовить мясо быстрее и вкуснее: лайфхаки

Многие из нас не представляют своей жизни без мяса. Но как его приготовить вкусно и быстро? Читайте об этом в материале "Рамблера".

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Некоторые блюда можно приготовить за 30 минут: будет вкусно и сытно. Но мясо — тот продукт, с которым придется повозиться. Вот несколько советов о том, как ускорить процесс, но при этом сделать его очень вкусным.

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Выбор правильного куска

Чтобы приготовление мяса было более быстрым, нужно выбрать правильный кусок. Легче и быстрее готовятся куски небольшого размера молодого животного. Кроме того, нужно выбирать розовые или красные куски — это говорит о высоком качестве мяса. Чем оно темнее, тем ниже качество продукта.

Разделка

Разделывайте мясо на тонкие ломтики — так они приготовятся быстрее. Не пережарьте мяса, чтобы оно было сочным, а не сухим.

Отделить от кости

Любое мясо нужно отделить от костей — это помогает быстрее его приготовить.

Маринад

Для ускорения процесса нужно замариновать мясо в любимых специях и оставить его на несколько часов.

Добавить жидкости

Чтобы сохранить тепло в сковороде или кастрюле, следует добавить бульон или воду, накрыв емкость крышкой. Это удержит пар, который образовался внутри.

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Сухой рассол

Сухой рассол — это простая техника, которая может привести к невероятным результатам. Просто вотрите соль и любые травы, которые вы хотите использовать, в мясо, а затем поместите его на решетку (чтобы воздух мог циркулировать) на нижней полке холодильника на несколько часов. Таким образом достигаются три важные вещи: соль вытягивает из мяса сок, который затем поглощает сок, так что приправа не просто остается на поверхности. Соль также расщепляет некоторые белки, делая мясо нежным. И, наконец, прохладный воздух высушивает поверхность мяса — это способствует лучшему обжариванию.

Нарезка и подача