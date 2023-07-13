Как категорически нельзя есть зелень

Летом почки - в особой опасности. Серьезная проблема, с которой можно столкнуться в жару, - обезвоживание. Это провоцирует снижение кровоснабжения и образование камней в почках.

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При этом опасное сочетание - употребление большого количества зелени с огорода с недостаточным количеством простой чистой воды в рационе.

Как пишет aif.ru со ссылкой на кардиолога Германа Гандельмана, в зелени "содержится большое количество оксалатов, которые вместе с кальцием образуют камни".

"Употребление продуктов с оксалатами в сочетании с обезвоживанием приводит к образованию камней", - предупредил доктор в программе "Жить здорово!".

Поэтому любителям зелени стоит пить достаточное количество воды.

Отмечается, что летом, особенно если вы активно отдыхаете или работаете на даче, организму человека нужно больше воды, чем в холодное время года.