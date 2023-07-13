Диетолог: окрошка противопоказана при обострении болезней ЖКТ

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, что правильно приготовленная окрошка — полезное блюдо, но некоторым следует употреблять его с осторожностью.

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Редис, свежие огурцы, зелень, которые входят в состав окрошки, содержат много пищевых волокон и могут вызвать вздутие, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог посоветовала не употреблять блюдо в холодном виде, так как это может привести к застою желчи и нарушению переваривания пищи.

Лушникова также напомнила, что квас является продуктом брожения, который содержит сахар, поэтому также может провоцировать вздутие и обострение воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. А зелень, которую кладут в блюдо, может способствовать образованию камней в почках.