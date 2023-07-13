"Особенно осторожными нужно быть людям старшего возраста: если физической активности немного, то будет риск набора веса при употреблении халвы. Стоит также иметь в виду, что халву готовят из разных орехов, в том числе из арахиса, который является распространенным аллергеном", – подчеркнула Наталья Круглова.