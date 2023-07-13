Диетолог Круглова рассказала о пользе и вреде халвы
Халва богата целым комплексом полезных веществ. Каких именно, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По словам специалиста, восточная сладость содержит и растительные белки, и жиры животного происхождения, и сложные углеводы. В халве также есть пищевые волокна, витамины B и E, магний, калий, железо и цинк.
"Как основной источник этих нутриентов мы рассматривать халву не можем, но как дополнительный – вполне можем", – уточнила диетолог.
Вместе с тем эксперт обратила внимание, что халва является высококалорийным продуктом, поэтому к ней следует относиться как к десерту. В день рекомендуется потреблять не более 20-30 граммов сладости.
"Особенно осторожными нужно быть людям старшего возраста: если физической активности немного, то будет риск набора веса при употреблении халвы. Стоит также иметь в виду, что халву готовят из разных орехов, в том числе из арахиса, который является распространенным аллергеном", – подчеркнула Наталья Круглова.
Вместе с тем, за счет своей энергетической ценности, продукт подойдет спортсменам для быстрого восстановления сил. По словам Натальи Кругловой, халву можно рассматривать в качестве замены протеиновых батончиков.
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