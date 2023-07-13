Как приготовить соленую капусту в банке быстро и вкусно

Квашеная капуста — это любимая многими закуска, которая пользуется популярностью не только в холодную зимнюю пору, а круглый год.

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Многие предпочитают готовить ее самостоятельно по собственным рецептам, так как это не только позволяет сэкономить, но и создать блюдо по своему вкусу

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Как выбрать капусту для засолки в банке

При приготовлении соленой капусты используется сахар, но также важно учитывать, что сам овощ должен быть сладким. Чтобы лучше всего посолить капусту в домашних условиях, стоит выбирать сорта позднеспелого срока созревания. Их верхние листья зеленые, а сам кочан слегка рыхлый. Как раз в таких овощах много сахаров, что крайне важно для того, чтобы качественно их солить.

На недостаток сахара в продукте может указать наличие в его середине слегка желтоватого пятна. Это значит, что он был сорван слишком рано.

Даже если капуста уже поздняя, но все равно маленькая, брать ее не стоит. Это указывает на то, что она не успела напитаться вкусом и ароматом до того, как ее развитие прекратилось.

Идеальная форма овоща, который вы собираетесь солить, — круглая и приплюснутая сверху.

Кочерыжка должна быть белой без пятен и кругов, которые предупреждают о начале гниения.

Внимательно следите за тем, чтобы в капусте не было паразитов. Обязательно загляните под верхний лист и убедитесь, что там нет слизней. Там также не должно быть черных точек, которые указывают на то, что овощ атакован вредителями.

Не стоит бояться треснутых кочанов, так как это говорит о спелости овоща.

Основные правила засолки капусты в банке

Для засолки хрустящей капусты в банке в домашних условиях нужно знать несколько главных правил. Важно использовать именно крупную каменную соль — экстра для хорошего рассола не подойдет.

Рассол обязательно должен покрывать овощи полностью. Если этого не происходит, нужно увеличить давление на пресс.

Любой рецепт станет лучше, если помимо основных ингредиентов вы также добавите тмин, лавровый лист, ягоды можжевельника, семена фенхеля или кориандра. Они делают вкус блюда более пикантным и ярким.

Одни из самых популярных добавок — брусника и клюква. Они придают блюду интересную кислинку. Для аромата можно поэкспериментировать с душистой антоновкой.

Любители экспериментов могут отходить от привычных рецептов и добавлять чеснок, имбирь, перец халапеньо.

Если вам нужно придать блюду дополнительной сладости, стоит добавить к нему следующие продукты:

сладкий перец,

виноград,

свекла,

тыква.

Посуда, в которой вы планируете солить капусту, обязательно должна быть стерильной. Стеклянные банки необходимо помыть с содовым раствором. Затем стерилизовать их можно любым удобным для вас способом: на водяной бане, в микроволновой печи или в духовке. Не забывайте и о стерильности крышек — их нужно кипятить в течение 5–10 минут.

Лучший рецепт хрустящей капусты

Этот быстрый рецепт поможет вам засолить идеальную хрустящую капусту в банке в домашних условиях. Вы можете регулировать пропорции в зависимости от объема банки.

В данном рецепте все ингредиенты указаны из расчета на 1 л воды.

Для приготовления блюда вам понадобится:

1 капуста белокочанная

1 морковь

1 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

1 л воды

Вымойте капусту и морковь и нарежьте их соломкой. Морковь можно натереть на крупной терке. Перемешайте получившееся и слегка помните руками.

Начинайте выкладывать овощи в банку, плотно утрамбовывая их. Это можно делать руками, но эффективнее и проще будет воспользоваться скалкой или деревянной толкушкой для картофеля. Наполните банку овощами, оставляя сверху немного места.

Воду для рассола нужно предварительно вскипятить и остудить. После этого добавьте в нее соль и сахар, перемешайте до полного растворения. При необходимости дополнительно посолите воду.

Когда изготовленный по рецепту рассол будет готов, залейте его в банку таким образом, чтобы он полностью покрывал овощи. Емкость стоит предварительно поставить в глубокую миску, так как в процессе брожения содержимое будет вытекать из нее. Этот рассол нужно будет заливать обратно.

Капуста будет кваситься три-четыре дня. Каждый день ее нужно будет по два раза протыкать деревянной палочкой. Так из нее будет выходить воздух, и она не будет горчить.

Когда приготовление завершится, можно будет закрывать банки капроновой крышкой и убирать в холодильник или погреб на хранение. Вы также можете сразу подать блюдо к столу, полив растительным маслом и украсив зеленым луком.

Рецепт квашеной капусты в банке с уксусом

Рецепт идеально подойдет тем, кто хочет приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту в банке в домашних условиях быстро и просто.

Для этого вам понадобится:

1 капуста белокочанная

1 морковь

3 зубчика чеснока

3 лавровых листа

1 л воды

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

50 мл столового уксуса (9%)

перец черный по вкусу

Нарежьте капусту соломкой, морковку натрите на крупной терке либо нарежьте так же, как капусту. Очистите чеснок и нарежьте его на маленькие кубики.

Положите готовую овощную смесь в банку и плотно утрамбуйте ее руками или толкушкой для картофеля. Емкость нужно наполнить овощами до плечиков.

После этого переходите к приготовлению рассола, строго следуя рецепту. Для него нужно вскипятить воду, добавить в нее соль и сахар, перемешать до полного растворения.

После этого доведите получившееся до кипения, добавьте лавровые листы, черный перец и столовый уксус. Когда рассол закипит, выключите огонь.

Залейте овощи горячей смесью таким образом, чтобы она полностью покрывала их. Затем прикройте емкости крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре на пару часов.

После этого герметично закройте банки и уберите в холодильник или любое другое место, где планируете хранить блюдо.

С этим быстрым рецептом у вас получится очень вкусная квашеная капуста. Подавать ее можно с растительным маслом и зеленым луком.

Рецепт засолки капусты в банке со свеклой

Многие предпочитают солить капусту в банке в домашних условиях со свеклой. Такая капуста получается очень необычной и пикантной, а сам способ ее засолки очень быстрый.

Для ее приготовления вам понадобится:

1 капуста белокочанная

1 морковь

2 средние свеклы

1 луковица

2–3 головки чеснока (по вкусу)

1 л воды

4 ст. л. уксуса

150 г растительного масла

7 г перца горошком

3 лавровых листа

2 ст. л. соли

100 г сахара

Для начала нужно сварить свеклу. Положите ее в холодную воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите до готовности.

Затем переходите к подготовке капусты. Каждая хозяйка руководствуется собственным способом ее нарезки. Как правило, для такой засолки ее нарезают на квадратные фрагменты шириной 3–4 см, но можно и нашинковать ее соломкой — рецепт от этого не изменится.

Чеснок нужно нарезать вдоль на две или более частей. Готовую свеклу нарежьте на кружочки. Укладывайте ингредиенты слоями: капуста, свекла, чеснок. Повторяйте их несколько раз, пока не заполните банку до плечиков.

Для рассола понадобится вода, растительное масло, лавровый лист, перец горошком, соль и сахар. Доведите эту смесь до кипения, влейте в нее уксус и снимите с огня. Этим раствором нужно залить содержимое банок таким образом, чтобы он полностью покрывал овощи.

Получившиеся банки поставьте в кастрюлю, на дно которой нужно уложить полотенце. Налейте в нее воду и поставьте на огонь. Банки при этом должны быть прикрыты крышками. Когда вода закипит, убавьте огонь и оставьте так на 10–15 минут.

Рецепт почти подошел к концу. Нужно лишь плотно закрыть банки крышками, перевернуть их вверх дном, обернуть полотенцем и оставить до полного остывания. Ваше блюдо готово.

Засолка капусты в домашних условиях — это быстро и просто