Куда ее деть: 5 необычных блюд из дачной смородины

Эта ягода может добавить привычным кулинарным шедевром изысканности и свежести.

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В средней полосе России обычно бывает отличный урожай смородины, но ест ягоду просто так любят далеко не все. Да и варенье из нее получается немного кисловатым и часто уступает по вкусовым качествам клубничному и вишневому. Но в правильных рецептах смородина легко может стать королевой стола.

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Витаминный морс

Хорошо промойте ягоды, отожмите сок и на время уберите его в холодильник. Остатки смородины прогрейте с сахаром до закипания, добавьте немного воды, прокипятите пару минут и снимайте с огня. Долейте остывший сок: вкусный, освежающий морс готов.

Яркое мороженое

Кислинка этого сорбета идеальна в летнюю жару, а готовится он совсем не сложно. Для начала сварите сироп из воды и сахара и дайте ему немного остыть. Вымытые ягоды хорошо взбейте блендером, добавьте лимонный сок и сироп, продолжая взбивать. Вылейте смесь в форму с низкими бортиками и поставьте в морозилку, доставайте и взбивайте мороженое каждые полчаса. Через три часа сорбет готов.

Соус

Кисленький ягодный соус подчеркнет вкус мяса и птицы, он отлично хранится и придется кстати во время пикников. Для начала промойте ягоды, дайте им подсохнут и измельчите блендером. Полученную массу процеживаем через сито, чтобы избавиться от жмыха. Затем поставьте смородиновый сок на огонь, добавьте немного сахара, но не доводите жидкость до кипения. Введите в соус гвоздику, черный перец, соль и корицу. Доведите до кипения и дайте потомиться около 15 минут на медленном огне. После остывания соус готов.

Мармелад

Такой десерт понравится и взрослым, и детям. Помытые ягоды измельчите блендером. Перелейте ягодное пюре в кастрюлю, засыпьте сахаром и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, постоянно помешивая доведите массу до кипения. Убавьте огонь и проварите еще 15 минут. Пока уваривается смородина, нагрейте немного воду (она должна быть теплой, но не горячей) и залейте ею необходимое количество агар-агара, оставьте его набухать 5 минут. Перелейте набухший агар-агар в кастрюлю со смородиной и хорошо перемешайте до однородности. Варите, помешивая, чтобы агар-агар не пригорел, еще 10 минут. Дайте массе остыть и перелейте в форму. Оставьте на час в прохладном месте. Чем дольше мармелад простоит, тем плотнее и вкуснее он получится. Готовый мармелад разрежьте на порционные кусочки, можно посыпать кокосовой стружкой.

Изысканный десерт

Трафл — десерт в стаканчике, он станет отличной заменой торту. Для начала измельчите печенье и добавьте к крошке сливочное масло, разомните смесь руками, чтобы она получилась однородной. Сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой, добавив немного сливок, масса должна получиться пышной и гладкой.