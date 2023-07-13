Как приготовить идеальный сорбет из дыни

Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Готовить его можно из любых фруктов или ягод. Но в сезон дынь большим упущением будет не побаловать себя холодным десертом из этого сочного и сладкого плода.

Позволить себе такое лакомство могут даже те, кто от десертов обычно отказывается: в его составе нет ничего лишнего, а сахар или подсластитель каждый может добавить по необходимости или не использовать вовсе.