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Как приготовить идеальный сорбет из дыни

Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Готовить его можно из любых фруктов или ягод. Но в сезон дынь большим упущением будет не побаловать себя холодным десертом из этого сочного и сладкого плода.

Как приготовить идеальный сорбет из дыни
© Unsplash

Позволить себе такое лакомство могут даже те, кто от десертов обычно отказывается: в его составе нет ничего лишнего, а сахар или подсластитель каждый может добавить по необходимости или не использовать вовсе.

Рецептом вкусного и охлаждающего лакомства делится «Рамблер».

Ингредиенты:

  • Спелая дыня – 1-1,5 кг
  • Лимонный сок – 0,5 чайные ложки
  • Цедра лимона – по вкусу
  • Сахарная пудра, мед или сахарозаментиель – по желанию

Способ приготовления:

  1. Дыню помыть, разрезать пополам и тщательно удалить косточки.
  2. Снять с дыни кожуру и нарезать мякоть произвольными кусочками.
  3. Выложить нарезанную дыню в пластиковую миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на несколько часов до застывания.
  4. Когда кусочки дыни застынут, миску достать из морозилки и оставить на несколько минут при комнатной температуре.
  5. В это время помыть лимон и снять с него цедру. Необходимо действовать аккуратно, чтобы не осталось белой части, которая горчит.
  6. Необходимое вам количество цедры произвольно нарезать и добавить к дыне. Лучше сначала взять немного цедры, чтобы оценить сочетание вкуса, добавить ее можно в процессе.
  7. Из лимона выжать немного сока, добавить к дыне.
  8. Взбить дыню с помощью блендера до однородности.
  9. При желании добавить сахарную пудру, сахарозаменитель или мед и перемешать.
  10. Переложить сорбет из дыни в подходящую посуду, накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на 20-30 минут.
  11. Холодный сорбет можно подать, украсив лимонной цедрой, в креманках или, сформировав из него при помощи специальной ложки небольшие шарики.

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Приятного аппетита!

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