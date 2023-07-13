Как приготовить идеальный сорбет из дыни
Жарким летом одним из самых лучших десертов, который можно себе представить, станет холодный сорбет. Готовить его можно из любых фруктов или ягод. Но в сезон дынь большим упущением будет не побаловать себя холодным десертом из этого сочного и сладкого плода.
Позволить себе такое лакомство могут даже те, кто от десертов обычно отказывается: в его составе нет ничего лишнего, а сахар или подсластитель каждый может добавить по необходимости или не использовать вовсе.
Рецептом вкусного и охлаждающего лакомства делится «Рамблер».
Ингредиенты:
- Спелая дыня – 1-1,5 кг
- Лимонный сок – 0,5 чайные ложки
- Цедра лимона – по вкусу
- Сахарная пудра, мед или сахарозаментиель – по желанию
Способ приготовления:
- Дыню помыть, разрезать пополам и тщательно удалить косточки.
- Снять с дыни кожуру и нарезать мякоть произвольными кусочками.
- Выложить нарезанную дыню в пластиковую миску, накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на несколько часов до застывания.
- Когда кусочки дыни застынут, миску достать из морозилки и оставить на несколько минут при комнатной температуре.
- В это время помыть лимон и снять с него цедру. Необходимо действовать аккуратно, чтобы не осталось белой части, которая горчит.
- Необходимое вам количество цедры произвольно нарезать и добавить к дыне. Лучше сначала взять немного цедры, чтобы оценить сочетание вкуса, добавить ее можно в процессе.
- Из лимона выжать немного сока, добавить к дыне.
- Взбить дыню с помощью блендера до однородности.
- При желании добавить сахарную пудру, сахарозаменитель или мед и перемешать.
- Переложить сорбет из дыни в подходящую посуду, накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру на 20-30 минут.
- Холодный сорбет можно подать, украсив лимонной цедрой, в креманках или, сформировав из него при помощи специальной ложки небольшие шарики.
Приятного аппетита!
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